Ganztagsschulprojekt konkretisiert sich in kleinen Schritten

Rietheim-Weilheim / Lesedauer: 2 min

Die Ergebnisse der Beteiligung hat Professor Jürgen Fischer nun dem Gemeinderat der Verwaltung und der Öffentlichkeit der Doppelgemeinde präsentiert. (Foto: sado )

Das Thema Schulerweiterung und Ganztagsbetreuung kommt nun für die Gemeinde Rietheim-Weilheim in die Konkretisierungsphase. Nachdem schon im Vorfeld in den vergangenen fünf Monaten ein Bürgerbeteiligungsprozess stattgefunden hatte, interessierte der Tagesordnungspunkt in der vergangenen Gemeinderatssitzung viele Bürgerinnen und Bürger.

