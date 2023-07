Die besten Teilnehmer der Aktion Stadtradeln geehrt

Die Teilnahme an der Aktion Stadtradeln vom 12. Juni bis zum 2. Juli zeigte in der Doppelgemeinde wieder eine erfreuliche Bilanz. Insgesamt waren 242 aktive Radelende dabei, darunter Einzelradelnde und 12 Teams. Die gefahrenen Kilometer lagen bei 51.387 Kilometern.

Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch gratulierte in der vergangenen Gemeinderatssitzung den Gewinnern in der Einzelwertung. In der Teamwertung wurde Armin Leibold von der Evangelischen Kirche mit 6185,3 km geehrt. Er wurde bei der Ehrung durch Hans–Ulrich Merz vertreten. Das Team Grundschule radelte knapp 12.000 Kilometer. Melanie Bacher nahm die Urkunde entgegen.

„Mit dieser gemeinschaftlichen Aktion haben wir nicht nur Sportsgeist bewiesen“, sagte Cramer von Clausbruch. Die Bilanz von acht Tonnen CO2–Vermeidung könne sich darüber hinaus sehen lassen.