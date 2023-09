Die Installierung der Solaranlagen auf dem Rußberg ist vorerst aus juristischen Gründen ausgebremst. Nachdem sich die Gemeinde für den günstigsten Anbieter entschieden hatte, habe der unterlegene Bewerber Widerspruch eingelegt, teilte der Bürgermeister der Doppelgemeinde, Felix Cramer von Clausbruch, mit.

Wie viel Verzögerung es geben wird, steht momentan noch nicht fest. „Bis der Startschuss zum Bau der Solaranlage fällt, müssen wir noch juristische Runden drehen“, bedauerte Kämmerer Jochen Karl bei der jüngsten Gemeinderatssitzung die Verzögerung des Projekts.

Anlage soll 2,78 Hektar groß werden

Dabei wären von Seiten der Gemeinde die Hausaufgaben gemacht. In einem Gemeinschaftsprojekt mit einem privaten Investor soll auf dem Rußberg auf einer Fläche von 2,78 Hektar ein Solarpark zur Gewinnung regenerativer Energien entstehen. „Wir hatten in den vergangenen eineinhalb Jahren in Kooperation mit der Firma BIT Ingenieure aus Villingen-Schwenningen im Gemeinderat einen Aufstellungsbeschluss erarbeitet“, referiert der Bürgermeister der Doppelgemeinde, Felix Cramer von Clausbruch.

Bereits am 23. März 2022 habe der Gemeinderat diesen Beschluss gefasst. Es folgten umfängliche Gutachten wie etwa zur Wirtschaftlichkeit, zum Landschaftsschutz und zur verkehrlichen Erschließung. Bürgerbeteiligungen seien ebenso durchgeführt worden. Umso bitterer sei jetzt die Ausbremsung des Verfahrens. Was ist geschehen? „Nachdem sich die Gemeinde für den günstigsten Anbieter entschieden hatte, legt nun der unterlegene Bieter juristischen Einspruch ein“, erläuterte der Kämmerer. Somit könne die Auftragsvergabe vorerst nicht erfolgen.

Standort wird als ideal eingestuft

Der Standort für die Anlage sei ideal, unterstrich Rainer Christ vom ausführenden Ingenieurbüro. Die Flächen im Weiler „Rußberg“, ein Kilometer östlich von Rietheim-Weilheim gelegen, läge außerhalb von Schutzgebieten und aufgrund ihrer südexponierten, leicht geneigten Lage prädestiniert für einen guten Solarertrag. Zudem seien sie auch ideal, da es für die Landwirtschaft ertragsschwache Flächen seien.

Die Leistung des Photovoltaik-Analgen soll bei 3,3 Megawatt liegen. „Der damit gewonnene Strom aus Sonnenenergie wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist und auf dem freien Strommarkt vermarktet“, so Ingenieur Christ. Durch die Nutzung vorhandener Strukturen und durch die Flächenverfügbarkeit in Kooperation mit dem Eigentümer der Flächen, seien im Zuge der Einrichtung des Solarparks hervorragende wirtschaftliche Kenndaten ableitbar.

In der Gemeinderatssitzung beschlossen die Räte einstimmig den Bebauungsplan „Solarpark Rietheim-Weilheim“ als Satzung.

Auch Wurmlingen plant Anlage

Einige Meter weiter in Richtung Tuttlingen plant auch die Gemeinde Wurmlingen auf ihrer Gemarkung eine Anlage. Wie in Rietheim-Weilheim war auch hier die Firma Solarcomplex, Singen, der preisgünstigste unter zwei Bietern.