Auftakt nach Maß: Jahrgang 2010 gewinnt vor heimischer Kulisse

Fußball, Fußball und noch mal Fußball: Drei Tage lang wurde eher geschossen, denn geworfen. Und das in der Handball-Hochburg Rietheim-Weilheim. Für die Talente des Stützpunkts Weigheim sowie der Talentfördergruppe Schwarzwald/Zollern war vor allem der Auftakt in den Wettbewerbsreigen des Internationalen Fußballturniers des Bezirks Schwarzwald erfolgreich.

Junioren Jahrgang 2010

Die Sieger aus dem Jahrgang 2010 (Foto: WFV Bezirk Schwarzwald )

Was für ein Auftakt für den Stützpunkt Weigheim in das Heimturnier. Beim ersten Wettbewerb ließ der Jahrgang alle sechs Kontrahenten hinter sich und holte mit sechs Siegen und einem deutlichen Vorsprung im Modus Jeder-gegen-jeden Platz eins.

Um es aber deutlich zu sagen: Die Junioren aus der Region Tuttlingen schossen ihre Kontrahenten nicht ab. Mit Ausnahme des Duells mit dem Stützpunkt Rottenburg (3:0), der den letzten Platz belegte, waren es knappe Spielausgänge. Zum Auftakt reichte Weigheim gegen Tumlingen und Nufringen jeweils ein Tor für drei Punkte. Gegen Wangen, Balingen/Frommern und Waiblingen war das Ergebnis jeweils ein 2:1 zugunsten der heimsichen Talente.

Allein die Torausbeute sowie die Tabelle zeigt, dass das Niveau durchaus nah beieinander lag. In 21 Spielen fielen mit 53 Toren gerade einmal 2,5 Tore pro Partie. Und hinter dem ungeschlagenen Stützpunkt Weigheim (18 Punkte/11:3 Tore) reihen sich mit Wangen (11/10:5), Nufringen (9/7:7) Balingen/Frommern (7/8:10), Tumlingen (7/6:9) und Waiblingen (5/6:8) mehrere Stützpunkte mit vergleichbarer Ausbeute ein. Allein Rottenburg fällt mit zwei Punkten und 5:11 Toren etwas ab.

Junioren Jahrgang 2011

Diese Mannschaften waren im Jahrgang 2011 ganz vorne. (Foto: WFV Bezirk Schwarzwald )

Auch der etwas jüngere Jahrgang zeigte in der Marquardthalle, dass er mit den Altersgenossen mithalten kann. In der Gruppe setzte sich Weigheim mit fünf Punkten (3:2 Toren) gegen Waiblingen (4/2:2), Reutlingen (3/2:2) und Nufringen (2/3:4) durch. Nach dem 1:0-Sieg gegen Waiblingen endeten die weiteren Gruppenspiele jeweils 1:1.

In der K.o.-Phase zeigte aber der spätere Sieger vom Stützpunkt Ravensburg klar die Grenzen auf. Das 0:3 im Halbfinale bedeutete, dass Weigheim nur das kleine Finale erreichen würde. Dort war dann auch Balingen/Frommern - in der Gruppe B mit neun Punkten (4:1) noch erfolgreicher als Ravensburg - eine Nummer zu groß. Durch das 0:1 landeten die hiesigen Talente auf Platz vier. Erster wurde Ravensburg vor Waiblingen (1:0 nach Verlängerung) und Balingen/Frommern. Das Spiel um Platz sieben und acht entschied Reutlingen gegen Biberach 2:1 für sich. Nach Neunmeterschießen verwies Nufringen den Stützpunkt aus Tumlingen auf Platz acht.

Junioren Jahrgang 2012

Diese Teams haben das Turnier des Jahrgangs 2012 dominiert (Foto: WFV Bezirk Schwarzwald )

Zu sicher gefühlt? Eigentlich war der Stützpunkt Weigheim schon auf dem besten Weg ins Halbfinale. Nach dem 1:0-Sieg über Nufringen und dem 1:1 gegen Ravensburg waren vier Zähler verbucht. Mehr wurden es nicht, weil ausgerechnet im letzten Gruppenspiel der Stutzpunkt Tumlingen - zuvor mit zwei Niederlagen schon ausgeschieden - zum Stolperstein wurde. Nach dem 0:2 blieb Weigheim mit vier Punkten und 2:3 nur Platz drei hinter Nufringen (6/3:2) und Ravensburg (4/6:4).

In der Gruppe B setzte sich Biberach (7/4:2) vor Waiblingen (5/3:2), Reutlingen (5:4/4) und Balingen/Frommern (0/1:5) durch. Kurios: Ausgerechnet die Gruppenzweiten entschieden das Halbfinale für sich. Ravensburg besiegte Biberach 3:0, Waiblingen behielt gegen Nufringen 1:0 die Oberhand. Im Finale siegte dann Ravensburg nach Verlängerung 3:1 gegen Waiblingen. Dritter wurde Biberach (4:1 gegen Nufringen). Im Spiel um Platz fünf hatte Weigheim gegen Reutlingen 1:2 das Nachsehen. Platz sieben ging an Balingen/Frommern durch ein 2:1 gegen Tumlingen.

Juniorinnen Jahrgang 2011

Bei den Juniorinnen haben sich diese Teams die Medaillen erspielt. (Foto: WFV Bezirk Schwarzwald )

Ein Tor hätte dem Turnierverlauf gut getan. Dieses gelang den Nachwuchsfußballerinnen der Talentfördergruppe Schwarzwald/Zollern, in der auch die besten Kickerinnen aus dem Landkreis Tuttlingen mitspielen, in vier Spielen nicht. Nach dem 0:0 gegen die TFG Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald verlor Schwarzwald/Zollern in der Gruppe noch 0:2 gegen Neckar/Fils und 0:1 gegen Donau/Iller. Auch beim Spiel um Platz sieben hatte der Vorarlberger Fußballverband beim 1:0 das bessere Ende für sich.

Das Turnier gewann die TFG Stuttgart/Rems/Murr durch ein 1:0 gegen Enz/Murr. Platz drei ging an Donau/Iller (1:0 gegen Neckar/Fils). Ebenso mit dem knappest möglichen Sieg entschied die TFG Bodensee das Spiel um Platz fünf gegen die TFG Böblingen/Calw/Nördlicher Schwarzwald für sich.

Kurios: Von den 24 Toren in der gesamten Vorrunde hatte der spätere Turniersieger fast ein Drittel in einem Spiel beim 7:0 gegen die TFG Bodensee erzielt.