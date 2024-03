Die stationären Blitzer in Rietheim-Weilheim sind wohl den meisten Autofahrern bekannt. Und nahezu alle passen ihre Fahrweise daran an - oft aber nur kurzzeitig. Weil Bürgermeister Felix Cramer von Clausbruch oft Beschwerden von Bürgern erreichen, dass in den Randlagen der Orte zu schnell gefahren wird, holt er sich regelmäßig Hilfe.

In dieser Woche stand bis Freitag am Ortsende von Rietheim in Richtung Weilheim ein sogenannter Enforcement-Trailer. Dieses auf einen Anhänger montierte Blitzgerät stand am Seitenrand der Bundesstraße 14 und überwachte die Geschwindigkeit der Fahrzeuge.

Geschwindigkeitsmessung soll Kinder schützen

„Das ist keine Abzocke“, sagt Cramer von Clausbruch. Es gehe darum, für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Fußgänger und Radfahrer - auch viele Schulkinder - nutzen wenige Meter dahinter einen Übergang, um die Straße in Richtung Marquardt-Halle queren zu können.

Gemeinde lässt regelmäßig das Tempo überwachen

„Die Situation ist kritisch“, bewertet der Bürgermeister. Deshalb „sind wir regelmäßig da“, so Cramer von Clausbruch. Im Vorbeifahren waren mehrfach unterschiedliche mobile Messgeräte aufgefallen.

Von den Bürgern kam die Bitte, entweder das Ortsschild zu versetzen oder die Geschwindigkeit messen zu lassen Felix Cramer von Clausbruch

Weil die Bebauung beider Ortsteile erst einige Meter hinter dem Ortseingangsschild beginnt, würden Autofahrer ihr Fahrzeug in den Ort ausrollen lassen oder zu früh das Tempo erhöhen, beschreibt der Bürgermeister: „Von den Bürgern kam die Bitte, entweder das Ortsschild zu versetzen oder die Geschwindigkeit messen zu lassen.“

Landkreis leiht sich Blitz-Anhänger aus

Bis Freitagmittag war in Rietheim ein Enforcement-Trailer im Einsatz. Dieser gehört weder der Gemeinde noch dem Landkreis, erklärt Laura Zisterer. „Seit dem 1. Februar 2024 ist es uns möglich fünf bis zehn Mal im Jahr einen von unserem Vertragspartner zu leihen“, sagt die Pressesprecherin des Landkreises.

Cramer von Clausbruch betont, dass seine Gemeinde an den Einnahmen nicht beteiligt ist. Er habe auch kein Problem, wenn sich die Autofahrer gegenseitig oder durch Apps warnen lassen. „Wenn sie dadurch langsamer fahren, haben wir unser Ziel erreicht.“

Trotzdem wird weiter vermehrt gemessen. Die Stelle am Ortsausgang von Rietheim in Richtung Weilheim sollten sich die Autofahrer schon mal merken.