„Radio Gaga“, „Hotel California“ oder „We Will Rock You“ ‐ egal welche Hits die White Eagles auspackten, die mehr als 300 Feierlaunigen wurden am vergangenen Samstag in der Jahnhalle in Weilheim dem Namen „Rock am Ringzug“ gerecht geworden und feierten eine große Party.

Für gute Stimmung sorgten die White Egales in der Jahnhalle. Pausen waren dabei höchst selten. (Foto: Simon Schneider )

Der Turnerbund Weilheim als Veranstalter traf damit einmal mehr bei seinen Gästen ins Schwarze. Der Verein verwandelte die Jahnhalle in ein Indoor-Straßenfest mit mehreren Ständen, die den Rockfans neben der Musik eine große Getränkeauswahl zur Verfügung stellten.

Mehr als 300 Gäste feiern ausgelassen bei "Rock am Rinzug" (Foto: Simo Schneider )

Die White Eagles zeigten sich publikumsnah, präsentierten auch fernab der Bühne auf der Tanzfläche ihr Können und ihre Leidenschaft an den Instrumenten und gönnten den Gästen nur wenige Verschnaufpausen.

Umso mehr packten die fünf Vollblutmusiker einen Hit nach dem anderen aus und versorgten die Besucher mit einer geballten Ladung Rock bis weit nach Mitternacht.