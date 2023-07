Das Grillfest am 20. Juli an der Leitelsteighütte bei Kirchen–Hausen begann mit den Vorbereitungen der Aufstellung der Bänke und Tische. Rupert stellte wie immer seinen Generator für die Stromversorgung bereit. Das Wetter spielte uns wie immer gut in die Karten. Wir hatten, wie Rupert immer sagt „ VdK–Wetter“.

Eine schöne angenehme Temperatur, kein Wind und kein Regen, richtig schönes VdK–Wetter. Die Getränke wurden bereitgestellt und die Kuchentheke aufgebaut. Danach trafen auch schon die ersten Gäste ein, von denen ebenfalls einige Kuchen mitgebracht wurden. Wir hatten ein reichhaltiges Angebot. Es trafen immer mehr Gäste ein. Wir dachten schon, die Bänke reichen nicht aus, aber man rückte zusammen und es kamen angeregte Gespräche untereinander auf.

Die Kuchen waren wie immer lecker. Als dann aber unser Pressewart mit der Reiseapotheke (Schnäpschen) für alles, Bauch, Hals oder kalte Füße kam, war Freude pur angesagt. Die Stimmung wurde lockerer. Dann kam unser Grillmeister, Herr Egon Martin vom Gasthof Behla, welcher uns wie jedes Jahr zu unserem Grillfest mit leckerem Grillfleisch und Würstchen versorgte. Salate in verschiedenen Sorten, ob grüner Salat, Möhren, Gurken, Kartoffelsalat oder Nudelsalate, schmeckten unseren Gästen gut, denn es blieb nichts übrig.

Hiermit möchte ich einen Dank sagen, an alle, die sich die Mühe gemacht haben, uns diese Speisen zur Verfügung zustellen. Nach dem Essen war natürlich unsere Apotheke wieder auf Achse. Für jeden, der wollte, war ein Verdauerlie dabei. Ein super schönes Fest. Als die Gäste dann mit gefüllten Bauch das Fest verließen, begann das Aufräumen. Die Hütte wurde sauber und ordnungsgemäß übergeben.

Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen Gästen, welche so zahlreich erschienen waren. Ohne Euch könnte solch ein Event nicht stattfinden. Auch an Monika und Rupert ein großes Dankeschön für die Organisation im Vorfeld. Wir freuen uns schon auf das nächste Fest, mit hoffentlich ebenso zahlreicher Beteiligung.