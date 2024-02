Viktoria Stehle (23) und Elisa Kloos (24) haben das Schulprojekt in Ghana nur vom Hörensagen gekannt. Spendengelder aus dem Kreis Tuttlingen und der Aktion „Helfen bringt Freude“ helfen, jungen Menschen im Norden Ghanas eine Perspektive zu geben.

Vor zehn Jahren stellte Pfarrer Bonaventure Kambotuu als regelmäßige Urlaubsvertretung in der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg die Verbindung zu seinem Projekt her, das Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur technischen Hochschule „St. Augustine's Senior High School“ einschließt. Die beiden Frauen aus Renquishausen wollten sich jetzt selbst ein Bild von dem Leben dort machen und reisten über Silvester für zwei Wochen nach Ghana.

Was waren für Sie die Beweggründe, nach Ghana an die technische Hochschule zu reisen?

Elisa Kloos: Durch unsere Eltern kennen wir das Schulprojekt schon lange, haben viel davon erfahren und uns mit verschiedenen Spendenaktionen dafür eingesetzt. Allerdings kannten wir die Gegebenheiten vor Ort nur vom Hörensagen. Wir wollten uns selbst ein Bild davon machen und sind durch unsere eigene Motivation dorthin gereist.

Was war dafür alles nötig?

Viktoria Stehle: Wir mussten das rund ein Jahr vorher genau planen - auch wegen den nötigen Impfungen. Nach Weihnachten sind wir von Stuttgart nach Istanbul geflogen und von dort weiter in die Hauptstadt Ghanas. Der letzte einstündige Flug im Inland war dann mit einer Propellermaschine, ehe uns Pfarrer Bonaventure Kambotuu abholte. Wir haben zwei Tage gebraucht, bis wir dort waren.

Wie wurden Sie empfangen?

Kloos: Wir sind sehr herzlich und mit offenen Armen von den Kindern und Erwachsenen empfangen worden. Wir haben Süßigkeiten verteilt und die Kinder dankten uns beispielsweise mit einem Huhn, das dort als Gastgeschenk üblich ist.

Welchen Eindruck haben Sie von den Verhältnissen und der Infrastruktur bekommen?

Kloos: Obwohl ich ja durch Bilder und Berichte wusste, was mich in etwa erwartet, war ich trotzdem zunächst sehr geschockt. Ich habe es mir nicht so schlimm vorgestellt. Es ist mir schwer gefallen, das alles zu sehen. Die andere Kultur, andere Gewohnheiten und vieles mehr haben mich überfordert, sodass ich nach drei Tagen eigentlich wieder abreisen wollte. Die Straßen waren in einem sehr schlechten Zustand.

So sieht der Markt im Norden Ghanas in einem Dorf nahe des Schulgeländes aus. (Foto: privat )

Das Leben findet dort meist nur draußen statt. Die Häuser haben zum Teil keine Türen. Die Privatsphäre ist nicht immer geben und die Internatsschüler haben keinen Rückzugsort, sondern teilen sich beispielsweise den Schlafraum mit vielen anderen. Viele Gebäude müssten instandgehalten und renoviert werden. Der Kindergarten ist heruntergekommen und vieles mehr. Es sind sehr arme Verhältnisse.

Wie sieht es mit der Hygiene aus?

Kloos: Die Hygiene ist schlecht. Wasser zum Duschen und Abwaschen müssen sie selbst von einem Brunnen holen. Geduscht wird hinter einer Mauer. Die Toilette hat keine Tür und besteht eigentlich nur aus einem Loch. Die Schüler und Azubis essen ohne Besteck. Händewaschen vor dem Essen ist deshalb Pflicht. Nur in der Stadt ist der Standard teilweise etwas besser.

Gibt es auch Dinge, die Ihnen positiv aufgefallen sind im Vergleich zu deutschen Verhältnissen?

Stehle: Ja, die gibt es dort. Die Schüler haben kein Handy und unternehmen dafür zusammen etwas. Sie haben auch die Geduld, mehrere Stunden am Tisch zu sitzen und zuzuhören. Sie waren im Alltag überall dabei, genauso die älteren Kinder. Überhaupt sind die Menschen dort viel entspannter und gelassener und beschäftigen sich viel miteinander.

Viktoria Stehle (rechts) und Elisa Kloos lernen das Leben von Schülern im Norden Ghanas kennen. (Foto: privat )

Ich selbst habe mein Smartphone und die Apps wie Whatsapp und Instagram nicht vermisst und deshalb auch kaum benutzt. Eigentlich habe ich mein Smartphone nur benötigt, um Bilder zu machen. Obwohl wir alle in der gleichen Zeit und im gleichen Jahr leben, unterscheiden sich die Kultur und die Gegebenheiten so sehr voneinander. Die mobile Funkabdeckung und die Stromversorgung verbessern sich dort aber ständig.

Sind die Spenden aus dem Landkreis Tuttlingen und der Spendenaktion „Helfen macht Freude“ von der Schwäbischen Zeitung sichtbar?

Kloos: Auf jeden Fall sind die Projekte sichtbar. Fast die Hälfte der Gebäude sind durch die Spendengelder möglich geworden, wie ein Schlafgebäude. Aber auch Tafeln für den Unterricht konnten dadurch angeschafft werden. Das hat auch den Ruf der Schule positiv beeinflusst und bekannter gemacht. Mit wenig Geld kann dort viel erreicht und gebaut werden und somit immer mehr jungen Menschen eine Perspektive gegeben werden.

Auf dem Schulgelände entsteht derzeit eine Krankenstation. (Foto: privat )

Es hat uns stolz gemacht, als wir gesehen haben, was mit den gesammelten Spendengeldern aus Deutschland auf dem Schulgelände alles ermöglicht werden konnte. Außerdem haben wir eine große Dankbarkeit gespürt und deutlich gemerkt, dass die Menschen auch wirklich Interesse haben, einen Beruf erlernen zu wollen wie Maurer oder Schreiner. Es fehlt ihnen nur ein Anfangspunkt und das Verständnis, etwas zu lernen.

Nach rund zwei Wochen sind Sie nach Deutschland zurückgereist. Ist Ihnen die Verabschiedung schwergefallen?

Kloos: Ja! Vor allem weil wir von 30 Leuten der Schule und der Gemeinde eine sehr schöne Verabschiedung mit Dankesreden und Abendessen bekommen haben, die uns überrascht hat. Wir haben zudem mehrere Kleider geschenkt bekommen. Das sind dort sehr wertvolle Geschenke, weil Stoff dort teuer ist. Außerdem haben wir eine Ziegensuppe bekommen. Eine Ziege wird dort nur aus ganz besonderem Anlass geschlachtet. Damit haben uns die Menschen dort eine hohe Wertschätzung vermittelt.

Welche positiven Eindrücke nehmen Sie von Ihrer Reise mit?

Stehle: Es war schön zu sehen, wie lebensfroh die Menschen dort sind, obwohl sie in Armut leben und mit wenigen Dingen auskommen müssen. Die Menschen dort sind sehr herzlich. Ich fand es beeindruckend, dass sie jeden Tag so genommen haben, wie er gekommen ist, ohne Erwartungen.

Viktoria Stehle (links) und Elisa Kloos besuchen das Schulprojekt im Norden Ghanas für rund zwei Wochen über den Jahreswechsel. (Foto: privat )

Die Kinder und Erwachsenen machen dort aus schlechten Situationen und Gegebenheiten immer das Beste. Außerdem verdeutlicht das Schulprojekt, dass mit etwas Bildung der Armut auch in Ghana ein Stück weit entgegengewirkt werden kann. Das allein ist für uns genug Antrieb, um das Projekt weiter zu unterstützen.

Welche Dinge an der technischen Hochschule möchten Sie als nächstes mit Spendengeldern unterstützen?

Kloos: Zum einen wollen wir eine weitere Lehrerwohnung errichten, damit beide Geschlechter eine haben. Damit hätten die Kinder auch einen Ansprechpartner vor Ort. Außerdem wollen wir auf dem Schulgelände eine Krankenstation ausstatten. Das Gebäude dafür wird gerade gebaut. Später soll dort immer eine Krankenschwester anzutreffen sein. Das Gebäude dafür bauen die Maurer und Schlosser in der Ausbildung aktuell selbst.