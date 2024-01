Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Schutzplanken gekracht

Ein 21-Jähriger ist mit einem VW Golf am Sonntagabend um kurz nach 22 Uhr auf der Landesstraße 443 bei Renquishausen von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Wagen in die Leitplanken gekracht. Dies teilt die Polizei mit. Bei der Kollision löste am Golf der Lenkrad-Airbag aus. Der junge Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite und mit mehreren Tausend Euro beschädigte Golf musste abgeschleppt werden.