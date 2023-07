Renquishausen

Tuttlinger Sportfreunde werden als „Heuberg–Champs“ geehrt

Renquishausen / Lesedauer: 4 min

Helmut Müller (links) und Thorsten Schilling (Zweiter von rechts) vom SV Renquishausen gratulieren den beiden Läufern der Tuttlinger Sportfreunde Simon Schneider (rechts) und Dieter Keilbach zum Sieg beim neu eingeführten Teamwettbewerb. (Foto: Simon Schneider )

— Sie war auch zum sechsten Mal in Folge in Renquishausen nicht zu schlagen. Ricarda Rapp hat am Freitag beim Waldlauf erneut den Hauptlauf über knapp zehn Kilometer gewonnen.

Veröffentlicht: 23.07.2023, 19:35 Von: Simon Schneider