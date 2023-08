Die technische Hochschule „St. Augustine's Senior High School“ im Westen Ghanas wächst — dank finanzieller Unterstützung aus Deutschland, die vor allem aus dem Landkreis Tuttlingen kommt. Unter anderem war das Projekt Bestandteil der Spendenaktion „Helfen bringt Freude“. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich viel verändert — doch es gibt noch immer Verbesserungsbedarf.

Innerhalb von zehn Jahren wächst Schule von 150 auf 1200 Schüler

Die Verbindung stellte Pfarrer Bonaventure Kambotuu her, der als Urlaubsvertretung regelmäßig in der Seelsorgeeinheit Donau–Heuberg zu Gast ist. 2012 fiel mit 100 Studenten und 50 Studentinnen der Startschuss für die technische Hochschule, einem Internat. Eine Ausbildung zum Koch oder Maurer absolvierten die Schüler dort.

Pfarrer Bonaventure Kambotuu berichtet über die Entwicklung der technischen Hochschule. (Foto: Simon Schneider )

Mittlerweile leben in der „St. Augustine's Senior High School“ 700 Internatsschüler und auch die Ausbildungsmöglichkeiten wurden erweitert, berichtet der Pfarrer am Montag im katholischen Gemeinderaum in Renquishausen. So können Berufe wie Schreiner, Elektriker oder Schlosser erlernt werden.

Hinzu kommen Kindergartenkinder, sowie Schüler, die die Grundschule oder eine weiterführende Schule bis zum Abitur besuchen, sodass die Bildungseinrichtung rund 1200 lernende Personen registriert.

Bildungszentrum wird zu technischer Hochschule umfunktioniert

Pfarrer Kambotuu, der seit 1995 armen Kindern im Norden Ghanas eine Chance auf Schulbildung gibt, erinnerte daran, dass das ursprünglich 2004 fertiggestellte Bildungszentrum St. Augustine's im Nordwesten Ghanas sich für die Beteiligten vor Ort nicht als Erfolg herausstellte. Denn „nachdem die Studenten in den Fächern wie Nähen oder Schreibmaschinenschreiben die ein oder andere Fähigkeit erworben hatten, kamen sie nicht mehr zurück“, so Kambotuu.

Da außerdem viele Schüler nach der Schule keine Ausbildung hatten, erfolgte 2011 die Umwandlung zu einer technischen Hochschule — der „St. Augustine's Senior High School“.

300 Schüler teilen sich eine Dusche

Kambotuu zeigt anhand von Bildern die Neuerungen an den Gebäuden und welche Entwicklung die Hochschule mit Hilfe der Spendengelder hinter sich hat. Sie zeigen aber auch, dass das Projekt ein Fass mit offenem Boden ist — mit Blick auf die Finanzierung und die Missstände.

Dennoch ist die Wohnsituation in allen Schlafsälen sehr beengt. Pfarrer Bonaventure Kambotuu

„Die 700 Jungen und Mädchen sind in verschiedenen Unterkünften auf dem Gelände untergebracht. Dennoch ist die Wohnsituation in allen Schlafsälen sehr beengt. 300 Schüler teilen sich eine Dusche. Das Wasser holen sie manchmal mehrere hundert Meter weiter in Brunnen“, weiß Kambotuu.

Auf den Bildern ist gut erkennbar, wie persönliche Gegenstände wegen des Platzmangels in Kisten vor dem Gebäude stehen. Ein Antrag beim Bistum Rottenburg–Stuttgart für einen weiteren Schlafsaal wurde genehmigt. Die Schüler packten beim Bau kräftig mit an.

Vier gemauerte Kochstellen sind in Planunug

Die Wohnsituation ist nur minimal besser geworden, weil die staatliche Schulbehörde laut dem Pfarrer für die Zuweisung der Schüler zuständig sei — „egal wie viel Kapazität wir haben. Die Regelung vom Staat ist nicht gut, wir können sie aber nicht ändern“.

Auch die Situation in der Küche mit der Essensausgabe für 700 Personen lässt noch stark zu wünschen übrig. „Momentan wird noch auf Autofelgen gekocht. Später möchten wir vier gemauerte Kochstellen errichten. Die Kochstellen sind aus gebrannten Ziegeln und leider sehr teuer.

Leser von schwäbische.de tragen mit Spenden zu Verbesserungen bei

Aber ich hoffe, dass wir das irgendwann schaffen werden“, sagt Kambotuu. „Eine große Hilfe war für uns die Weihnachtsaktion ,Helfen bringt Freude’ der Schwäbischen Zeitung. Wir erhielten 3800 Euro. Mit einem Teil des Geldes bauten wir die Küche um, mit dem Rest reparierten wie das Notstromaggregat“, erklärt er. Dieses komme häufig zum Einsatz, da regelmäßig der Strom ausfalle — manchmal tagelang.

Krankenstation wird gebaut

Derzeit wird auf dem Gelände auch eine Krankenstation mit Isolation für ansteckende Krankheiten errichtet. Auch kleine Verletzungen könnten dann künftig vor Ort versorgt werden. „Für uns ist es schön zu sehen, dass unser gesammeltes Geld aus den Spenden zu 100 Prozent in das Projekt investiert wird“, sagt die Renquishausenerin Anja Kloos, die mit weiteren Unterstützerinnen die Veranstaltung organisierte und auch sonst das Schulprojekt in Ghana unterstützt.

Das Team um Pfarrer Bonaventure Kambotuu und Anja Kloos (rechts) unterstützt das Projekt in Ghana. (Foto: Simon Schneider )

Aber auch erfreuliche Nachrichten hatte der Pfarrer im Gepäck — wie die Feier zum zehnjährigen Bestehen der „St. Augustine's Senior High School“. Einen Schulgarten gibt es seit mehreren Jahren. „Der Garten hilft uns bei der täglichen Versorgung der Schüler. Auch lernen die Kinder den Umgang mit Wasser, Saatgut und Düngung. Wir sind immer bemüht, so viel Regenwasser wie möglich in der Regenzeit zu sammeln, um dann in der Trockenzeit damit zu gießen“, erklärt Kambotuu.

Sanitäre Anlagen und Lehrerwohnungen sollen kommen

Und wie geht es weiter? Wird der Folgeantrag auf Unterstützung einer sanitären Anlage mit 20 Toiletten und genauso vielen Duschen für die Jungen beim Bistum Rottenburg genehmigt, könnten die Anlage 300 Schüler nutzen.

Als weiteres Projekt möchten die Verantwortlichen eine Lehrerwohnung bauen. Der Antrag beim Land Baden–Württemberg auf Unterstützung sei gestellt. „Es ist sehr wichtig, dass ein Lehrer und eine Lehrerin auf dem Schulgelände wohnen, denn oft gibt es Meinungsverschiedenheiten, die Kinder sind von zu Hause weg und benötigen Hilfe und Unterstützung in den alltäglichen Fragen und Vorkommnissen“, sagt der Pfarrer.