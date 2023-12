Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet

Im Rahmen der diesjährigen Weihnachtsfeier im Landgasthof Lippachmühle in Mahlstetten wurde Mitarbeiterin Simone Lehr aus Böttingen für zehnjährige Betriebszugehörigkeit bei der Firma Georg Alber geehrt. Die Ehrung übernahm Geschäftsführer Gerd Alber. Simone Lehr kam am 1. Novem,ber 2013 ins Unternehmen. Durch ihr Wissen und ihre Bereitschaft immer 100 Prozent zu geben, wurde sie in den vergangenen Jahren zur „rechten Hand“ der Geschäftsleitung unter Gerd Alber, heißt es in einer Pressemitteiljung dcs Unternehmens. Simone Lehr erhielt einen Blumenstrauß, eine Ehrenurkunde der Kreishandwerkerschaft Tuttlingen sowie eine Jubiläumszugabe, für die sie sicherlich bei ihren vielen Aktivitäten Verwendung findet, heißt es abschließend.