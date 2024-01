Das intensive Training hat sich ausgezahlt: Für die Showtanzgruppe „Flash-Dance“ des SV Renquishausen hätte es am vergangenen Wochenende nicht besser laufen können. Die Tänzerinnen überzeugten gleich doppelt und belegten bei den Tanzwettbewerben in Heinstetten und Denkingen jeweils den ersten Platz.

Hinter diesen Erfolgen stecken viel Kreativität und ein ganzes Jahr lang schweißtreibendes und konzentriertes Training - harte Arbeit, also. Beim Wettbewerb in Kolbingen am Samstag, 20. Januar, präsentiert sich die Showtanzgruppe erneut.

Für uns gibt es immer noch Luft nach oben. Salome Stehle

Gleich zweimal stand die Showtanzgruppe „Flash-Dance“ mit ihrer neuen Choreografie auf dem Siegertreppchen. „Wir sind natürlich total glücklich, dass wir diese Erfolge feiern dürfen, auch wenn nicht alles perfekt geklappt hat auf der Bühne und es für uns immer noch Luft nach oben gibt“, betonte Trainerin und Tänzerin Salome Stehle, die gemeinsam mit den Tänzerinnen derzeit an den Feinheiten für die nächsten Wettbewerbe arbeitet.

Gruppe gibt es seit 1995

Nicht nur bei den Wettbewerben etablierte sich die Showtanzgruppe vom Heuberg zu einer festen Größe, auch beim Sportverein Renquishausen ist sie seit 1995 ein fester und wichtiger Bestandteil, denn in jenem Jahr wurde das Kinderturnen als neue Sparte des SVR gegründet und zeitgleich auch die Showtanzgruppe. Der erste Auftritt bei einem Wettbewerb folgte zwei Jahre später.

Die mittlerweile 24-jährige Salome Stehle ist von klein auf dabei.

„Als ich drei Jahre alt war, habe ich beim Kinderturnen angefangen, vor allem weil meine Mutter dort die Leiterin war. Ich bin sozusagen in der Halle groß geworden und ich bin bis heute mit großer Motivation bei der Showtanzgruppe aktiv dabei, weil es mir einfach Spaß macht“, erzählte die Renquishausenerin, die zusammen mit Pia Schnell und Fabienne Leibinger das Trainer-Trio formt.

Vorbereitung seit Anfang März

Seit Anfang März bereitet sich die Gruppe auf die neue Saison vor. „Wir starten meist mit Ausdauer- und Krafttraining. Außerdem suchen wir zu Beginn der Vorbereitungszeit das neue Thema zusammen aus“, sagte Pia Schnell.

Dieses Jahr präsentieren sich die Tänzerinnen als Gladiatoren und erzählen die Geschichte eines Sklaven, über dessen Schicksal Cesar entscheidet.

Mit ihrer Choreographie holt die Showtanzgruppe in Denkingen den Sieg. (Foto: Herlinde Groß )

Sobald das Thema steht, teilen sich die Tänzerinnen in drei Gruppen auf und kümmern sich um Kostüme, Requisiten und die Choreografie. Dazu kommen zweimal Training pro Woche und ein Trainingslager im Sommer.

Hip-Hop und Ausdruckstanz

Der Tanz habe es in sich, wie die 24-jährige Tänzerin betonte - und das aus gutem Grund: Denn die Bewertungskriterien der Jury bei den Wettbewerben seien anspruchsvoll - dementsprechend sei auch die Choreografie aufwendig.

Außerdem darf kein Schritt doppelt vorkommen. Salome Stehle

„Der Tanz sollte sehr unterschiedlich sein. Er besteht aus einem Hip-Hop-Teil, genauso gehört ein Ausdruckstanz dazu und Showtanzschritte. Wir müssen es hinbekommen, stimmungsmäßig viele verschiedene Stile reinzubekommen - inklusive der Hebefiguren und Akrobatik. Diese fließen genauso in die Bewertung mit ein wie die Synchronität und die Arm-Bein-Kombinationen. Außerdem darf kein Schritt doppelt vorkommen“, zählte Stehle die Herausforderungen einer Choreografie auf.

Stolz zeigen die Tänzerinnen ihre beiden Pokale. (Foto: Simon Schneider )

Pia Schnell fügte hinzu: „Wir versuchen jedes Jahr unseren Tänzerinnen gerechnet zu werden, damit alle ihre Talente und Stärken in die Choreografie einbringen können.“

Bei den Hebefiguren brauche es Tänzerinnen, die eine gewisse Körperspannung und Balance mitbringen. Talent und Kraft benötigen auch diejenigen, die unten heben. Andere haben Solo-Teile und tanzen sozusagen in der Hauptrolle. In diesem Punkt versuche man jedes Jahr zu wechseln.

Musik wird exakt abgestimmt

Zu den Tanzelementen kommt die abgestimmte Musik. In diesem Jahr sehen die Zuschauer einen Tanz unter anderem zu den Songs „Believer“ von Imagine Dragons und „Let me entertain you“ von Robbie Williams.

Bevor die heiße Phase mit den Wettbewerben beginnt, veranstaltet die Showtanzgruppe bereits Anfang Dezember ein Vortanzen im Gemeindezentrum. „Das ist wichtig für uns“, sagte Schnell. Denn: Die rund hundert Gäste - darunter Gemeindemitglieder, Familie und Freunde - seien die besten Kritiker, die hilfreiche Optimierungsvorschläge gäben.

Nun ist die Vorbereitungsphase vorbei und es heißt: Showtime. Die ersten zwei von fünf Wettbewerben haben sie erfolgreich absolviert. „Es ist ein Tanz entstanden, auf den das Publikum sehr gut reagiert und der die Zuschauer mitreist.

Es ist ein tolles Gefühl, wenn alle Blicke für diesen kurzen Moment des Auftritts auf uns gerichtet sind und wir endlich das zeigen dürfen, wofür wir so lange gearbeitet haben“, sagte Salome Stehle.

Die Showtanzgruppe Flash-Dance präsentiert ihren Tanz bei den Wettbewerben am Samstag, 20. Januar, in Kolbingen, eine Woche später in Straßberg sowie am Samstag, 3. Februar, in Deilingen. Die Veranstaltung in Kolbingen ist bereits ausverkauft