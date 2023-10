Sie erlebt gleich drei Jubiläen in einem Jahr ‐ Gerda Hafen-Jauch aus Renquishausen. Sie feierte in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag und arbeitet seit 60 Jahren unermüdlich im örtlichen Lebensmittelmarkt, den die Bäckerei Wölki aus Neuhausen seit 15 Jahren gepachtet hat. Ans Aufhören denkt die rüstige Seniorin trotzdem nicht. Das Geschäft inklusive einer Bäckerei und Konditorei formt zudem einen wichtigen sozialen Treffpunkt der Heuberg-Gemeinde.

Eine lange Tradition steckt hinter dem eher unauffälligen Lebensmittelgeschäft an der Flatzstraße und die begann, als der Vater von Gerda Hafen-Jauch, Gallus Schilling, das Gebäude nach einem Brand 1952 wieder errichtete und ein Lebensmittelgeschäft darin eröffnete.

1963 von der Schwester übernommen

Gerda Hafen-Jauch übernahm schließlich das Geschäft 1963 von ihrer Schwester Olga-Maria Marquardt ‐ und hat seitdem viel Zeit und Energie hineingesteckt. Gemeinsam mit ihrem ersten Mann, dem gelernten Gipser Hans-Werner Hafen aus Wehingen, baute sie 1967 die heutige Verkaufsfläche und Lagerräume an.

Der Einkaufsladen in der Flatzstraße hat Tradition. Die heutige Verkaufsfläche und Lagerräume entstanden 1967. (Foto: Simon Schneider )

Mehr als fünf Jahre lang erhielt die dreifache Mutter im Geschäft Unterstützung von den zwei jungen Mädchen Roswitha und Luise Burth aus Renquishausen und später 30 Jahre lang von ihrer jüngeren Schwester Irmtraud Reiser aus Kolbingen ‐ vor allem auch zu der Zeit, als sie für acht Jahre eine weitere Filiale in Bärenthal in Betrieb hatte.

2008 kamen Gedanken ans Aufhören auf

Im Sommer 2008 dachte die heute 80-Jährige aufgrund von gesundheitlichen Problemen ihres zweiten Mannes Albin Jauch ans Aufhören. „Der damalige Bürgermeister Kurt Frick und der Gemeinderat haben sich aber stark für den Lebensmittelmarkt eingesetzt und ihn finanziell für einen Umbau unterstützt“, merkte Hafen-Jauch an. So wurde für die Kunden eine sanitäre Anlage installiert und weitere Sanierungsmaßnahmen für insgesamt 40.000 Euro getätigt.

Gerda Hafen-Jauch ist die Seele dieses Ladens, da sie auch ganz persönlich mit dem Laden verbunden ist und alle Kunden kennt. Thomas Wölki

Und noch eine Änderung fand in diesem Jahr statt. Hafen-Jauch schloss mit der Bäckerei und Konditorei Wölki aus Neuhausen, die ohnehin schon Lieferant für sie war und an eine Zukunft dieses „Tante-Gerda-Ladens“ glaubte, einen Pachtvertrag.

Pachtvertrag mit Bäckerei Wölki

Seit 15 Jahren nunmehr betreibt Johannes Wölki den modernisierten Laden und die Bäckerei. „Der Laden besitzt einen hohen Stellenwert, gerade weil die umliegenden Dörfer und die Renquishausener hier einkaufen gehen. Die Menschen sind froh, dass sie im eigenen Dorf noch diese Einkaufsmöglichkeit haben“, so der Eindruck von Johannes Wölki, der seinen Betrieb mittlerweile in die Hände seines Sohnes Thomas Wölki übergeben hat. Er hebt auch die 80-Jährige lobend hervor: „Gerda Hafen-Jauch ist die Seele dieses Ladens, da sie auch ganz persönlich mit dem Laden verbunden ist und alle Kunden kennt.“

Auch wenn Wölki als Pächter den Laden übernahm, „ich mache immer noch die Bestellungen aufgrund von meinen Erfahrungswerten. Ich weiß schließlich genau, was und wann die Kundschaft will“, erzählt Gerda Hafen-Jauch, die weiterhin festangestellt ist, genauso eine zweite Verkäuferin. Aktuell erhalten sie donnerstags und samstags Unterstützung von zwei Aushilfen.

Auch technisch immer noch mit der Zeit gehen

Erfahrungen hat sie jedenfalls viele gesammelt in den zurückliegenden 60 Jahren. „Als ich 1963 als Selbstständige angefangen habe, hatten wir die erste Registrierkasse überhaupt. Heute läuft alles über moderne digitale Kassen mit Touchscreens. Bei der letzten Umstellung der Kassensysteme vor etwa fünf Jahren habe ich mich zwar schwergetan, aber ich bin diesen Schritt bewusst mitgegangen und habe es gelernt“, erinnert sie sich.

In früheren Jahren war die Registrierkasse etwas Besonderes. Heute läuft alles über Touchscreens. Auch dieses Wissen hat sich Gerda Hafen-Jauch angeeignet. (Foto: Simon Schneider )

Auch die Auswahl sei mittlerweile viel differenzierter als früher: „Früher hat es ein Brot und ein Wecken gegeben, heute gibt es viele verschiedene Sorten. Die Süßigkeiten und das Trockensortiment wird hingegen nicht mehr so nachgefragt.“

Das Loslassen fällt schwer

Nur eines ist über all die Jahre gleichgeblieben ‐ der soziale Aspekt. „Ich komme mit sehr viele Kunden ins Gespräch und auch die Kunden untereinander sprechen viel miteinander.“ Der Lebensmittelladen sei schon immer ein sozialer Treffpunkt gewesen. Ein Grund, warum auch Gerda Hafen-Jauch weiterhin mitarbeitet und nicht loslassen kann.

„Ich habe viel Dankbarkeit durch die sozialen Kontakte und die Arbeit im Laden erfahren, gerade in schweren Zeiten bei Schicksalsschlägen", sagt sie.

Da das Lebensmittelgeschäft direkt an meine Privaträume angrenzt, kann ich gar nicht anders als mitzuarbeiten. Die Türe von meiner Wohnung zum Geschäft steht immer offen. Gerda Hafen-Jauch

Weiter berichtet sie: „Ich mache sie nie zu. Ich will immer wissen, welcher Kunde kommt. Es steckt für mich einfach zu viel Leidenschaft, Geschichte und Herzblut in diesem Geschäft“, verrät sie und gibt zu: „Ich bleibe so lange dabei, wie ich kann und will. Das Loslassen fällt mir zu schwer.“

Bürger schätzen den Laden

Die Einwohner sind glücklich über diese Einkaufsmöglichkeit. „Der Laden hat einen unwahrscheinlich gesellschaftlichen Stellenwert in unserer Gemeinde. Er wird insbesondere von jüngeren Vereinsmitgliedern als sehr notwendig erachtet“, betont Josef Schilling, der seit Jahrzehnten zahlreichen Vereinen angehört. Daher bekomme der Laden auch viel Unterstützung, egal, welches Fest anstehe, es sei eine Selbstverständlichkeit in Renquishausen, die Bestellung im Dorfladen zu tätigen.

Und auch Bürgermeister Jürgen Zinsmayer weiß den Lebensmittelladen zu schätzen: „Wir sind froh über unsere intakte Nahversorgung. Gerda´s Lädele ist eine Institution und dieses Lebenswerk alle Ehren wert.“ Selbst wenn Gerda Hafen-Jauch doch mal die Türe schließen sollte, soll es mit der intakten Nahversorgung weitergehen. „Wir wollen auch bei einem Ausscheiden von Hafen-Jauch den Lebensmittelladen in der Heuberg-Gemeinde weiterführen“, teilte uns Johannes Wölki abschließend mit.