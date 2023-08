Sie haben völlig verschiedene Lebensläufe, sehen anders aus, haben andere Hobbys und unterschiedliche Interessen — und dennoch ist die Verwechslungsgefahr sehr groß.

Der Grund: Beide heißen Josef Schilling, beide wohnen in Renquishausenen und genießen ihren Ruhestand in der Heuberg–Gemeinde. Wegen ihres gleichen Vor– und Nachnamens und dem Wohnort erlebten die beiden Rentner schon einige Verwechslungen.

Waschechter Renquishausener und Zugezogener

Der eine ist 83 Jahre alt und in der Angerstraße beheimatet, der andere ist 78 und wohnt im Buchweg. Zum Verwechseln ähnlich sehen die junggebliebenen Ruheständler auch nicht aus.

Es kommt häufiger vor, dass jemand anruft und es ist gar nicht für mich. Der 83-jährige Josef Schilling

Der 78–jährige Josef Schilling ist ein waschechter Renquishausener und ein bekanntes Gesicht im Landkreis Tuttlingen. Er fungiert heute noch als stellvertretender Kreisvorsitzende im Sportkreis und ist eine feste Größe im Musik– und Sportverein.

Der 83–Jährige stammt dagegen aus Nendingen, wohnt aber seit 53 Jahren in Renquishausen. Er lässt es ruhiger angehen und genießt gemeinsam mit seiner Frau den Ruhestand. Auch er ist ehrenamtlich engagiert und aus dem Gesangverein nicht mehr wegzudenken.

Anrufer landen beim Namensvetter

„Es kommt häufiger vor, dass jemand anruft und es ist gar nicht für mich“, erzählt der 83–Jährige. „Wir merken aber sehr schnell am Telefon, zu welchem Josef Schilling der Anrufer aber tatsächlich möchte und geben ihm dann auch die jeweils andere Nummer. Wir sind damit auf solche Verwechslungen vorbereitet“, sagt der 83–Jährige.

Ähnlich verhält es sich auch bei den Briefträgern. So findet auch der Josef Schilling mit dem bekannteren Gesicht häufiger Post in seinem Briefkasten, die ihm aber gar nicht gehört. „Ich bringe es dann selbstverständlich meinem Namensvetter vorbei.

Post wird dann dem jeweils anderen gebracht

Oft erkennt man es schon anhand des Straßennamens auf dem Brief.“ Ist aber auch die Straße falsch angegeben, sei für die beiden Josef Schillings erst nach dem Öffnen erkenntlich, an wen der Brief letztlich gerichtet sei.

„Wir behandeln alle Inhalte sehr vertrauensvoll und bringen die Briefe persönlich dem jeweils anderen. Da hat es noch nie Diskrepanzen gegeben. Wir haben ein Vertrauensverhältnis, das auf Gegenseitigkeit beruht und wir sprechen miteinander. Wir wohnen auf dem Land, und gerade den Vorteil, dass jeder jeden kennt, nutzen natürlich dann auch wir beide aus“, betont der 78–Jährige.

Auch die Gemeinde selbst habe schon Briefe an den falschen Josef Schilling verschickt. „Das passierte aber immer nur dann, wenn eine neue Sekretärin ihre Arbeit aufgenommen hatte“, erklärt der Ur–Renquishausener mit einem Schmunzeln. „Ich habe für meinen Namensvetter auch schon Briefe an ihn mit in die Kirche genommen, weil wir uns dort regelmäßig begegnen“, berichtet er.

Verwechslungen beim Arzt gab es noch nicht

Ganz ernst würde es allerdings werden, wenn es eine Verwechslung beim Arzt geben würde in Sachen Behandlung und Medikamente. „Da ist zum Glück noch nie etwas passiert. Wenn es neue Arzthelferinnen sind oder ein anderer Arzt, dann gehen wir direkt zu unserem Namen auch das Geburtsdatum an, damit die digital hinterlegte Person eindeutig zugeordnet werden kann“, so der in der Angerstraße wohnende Schilling.

Ehrung — aber für wen?

Aber nicht nur die Anrufer und Briefträger bringen schon mal was durcheinander, sondern auch die Festgäste. Denn: Bei einem Ehrungsabend bat der Festredner „Josef Schilling“ auf die Bühne. Der 78–Jährige aber reagierte nicht und blieb auf seinem Stuhl sitzen.

Sein Nebensitzer war dafür umso mehr verwundert. Nach kurzem Zögern machte er Schilling erneut auf den Aufruf aufmerksam. „Warum gehst du denn nicht vor, du wirst schließlich geehrt?“, wurde Schilling von ihm gefragt. Als sich dann aber anstatt ihm der 83–Jährige Josef Schilling den Weg auf Bühne aufmachte, klingelte es auch beim Nebensitzer: „Achso.“

Dopplung in Nendingen keine Seltenheit

Der vielfach engagierte Ehrenamtler aus dem Buchweg organisiert seit mehr als 30 Jahren für alle „Josefs“ und „Josephinen“ aus dem Landkreis Tuttlingen und darüber hinaus die Ausflüge am Josefstag, dem Hochfest des heiligen Josefs im Kirchenjahr der römisch–katholischen Kirche am 19. März.

Eine Dopplung mit Vor– und Nachnamen hätte es laut ihm aber nie gegeben. Der 83–jährige erinnert dagegen: „In Nendingen war das früher allerdings keine Seltenheit. Dort trugen gleich mehrere Personen zu gleichen Lebzeiten meinen Vor– und Nachnamen.“

Hoffentlich wird dieser Fall aber nie im überschaubaren und kleinen Örtchen Renquishausen eintreten, denn dann wäre das Potenzial für ein Chaos vorprogrammiert — spätestens, wenn die Gemeindeverwaltung wieder eine neue Sekretärin einstellt.