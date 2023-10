Reinhard Ziegler wird in den Vorruhestand verabschiedet

Bauhofmitarbeiter Reinhard Ziegler ist in einer kleinen Feierstunde im Sitzungssaal im Rathaus Neuhausen ob Eck von Bürgermeisterin Marina Jung in den Vorruhestand verabschiedet worden.

Reinhard Ziegler trat mit dem heutigen Tage für 30 Monate in die passive Phase der Altersteilzeit ein. Im Juli 1981 trat Ziegler seinen Dienst bei der Bundeswehr als Zeitsoldat für zwei Jahre an. Von 1983 bis 1986 war Ziegler bei der Stadt Fridingen im öffentlichen Dienst tätig. Von Oktober 1986 bis April 2011 war er als Waldarbeiter und Forstwirt im Gemeindewald tätig. Seit April 2011 bis zum heutigen Tage ist er im Bauhof der Gemeinde tätig und zugleich stellvertretender Bauhofleiter. Ziegler konnte am 1. Juli 2021 sein 40-jähriges Dienstjubiläum begehen. Reinhard Ziegler wurde 1992 als Mitglied im Personalrat gewählt und war ab Januar 2011 Vorsitzender des Personalrats. Bürgermeisterin Marina Jung dankte Ziegler für das Engagement und für die geleistete Arbeit für die Gemeinde. Ziegler sei mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Personalratsvorsitzender immer sachorientiert umgegangen und ihnen zur Seite gestanden, lobte Jung den Vorruheständler. Die stellvertretende Personalratsvorsitzende Jutta Muffler dankte ihrem Kollegen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch Bauhofleiter Gerhard Wegmann lobte seinen Arbeitskollegen Reinhard für die geleistete Arbeit und kollegiales Miteinander.

Reinhard Ziegler dankte allen Rednern für die warmen Abschiedsworte und den zahlreichen Geschenken und lud zu einem deftigen Vesper und süßer Nachspeise ein.

Im Rahmen der Verabschiedung hat Jung den Nachfolger als stellvertretender Bauhofleiter Matthias Kellhofer vorgestellt und die Ernennungsurkunde zum 1. November überreicht.

Matthias Kellhofer ist seit 1. August 2019 als Bauhofmitarbeiter tätig. Zuvor sammelte Kellhofer als ausgebildeter Kfz-Mechaniker 19 Jahre Berufserfahrung. Mit seinen Voraussetzungen kann Kellhofer in allen Bereichen eingesetzt werden.