Eine knappe Stunde noch bis zur Premiere von „Trudes Bude“, einem Lustspiel in drei Akten. Die Schauspielerinnen und Schauspieler treffen nach und nach ein, die Parkplätze rund um die Halle sind bereits belegt und im Saal nur noch wenige Plätze frei. Es ist wieder Theaterzeit in Reichenbach. Seit 1982 finden Vorstellungen in der Heuberggemeinde statt.

Regisseur Johannes Huber ist von Beginn an dabei. „1978, als der Sportverein bei seinen Weihnachtsfeiern Theater spielte, um diese etwas aufzupäppeln, spielte ich schon mit.“ Doch es schlief wieder ein bis der Musikverein das Theaterspielen zu neuem Leben erweckte. Außer dem coronabedingten Ausfall 2020, wird seither jedes Jahr gespielt.

Jeder bringt seine „Verkleidung“ mit

Die elf Akteure haben die Umkleidekabine der Turn- und Festhalle zu ihrer Garderobe und Maske umfunktioniert. Hier bringt jeder seine „Verkleidung“ selber mit. „Wenn einer nichts passendes zu Hause hat, suchen alle mit“, sagt Elke Schuler, eine der Akteurinnen.

Vor Jahren habe ihr Schauspielkollegin Steffi Marquart sogar das Brautkleid ausgeliehen. Frisieren und Schminken, auch das macht die Gruppe selber. Je näher der Uhrzeiger Richtung 20 Uhr rückt desto mehr Aufregung kommt auf.

Vorher ein „Angstwässerle“

Die Perücke sitzt nicht richtig, die Jacke wurde falsch herum angezogen, das Haarband ist schief oder der Lippenstift ist zu wenig sichtbar. Silvia Schätzle, muss öfter auf die Toilette, ein „Angstwässerle“ ist der Grund.

Benjamin Martin hat eine Idee. Über seine JBL Partybox lässt er Entspannungsmusik durch die Kabine schallen. Erheitert nimmt es die Gruppe wahr, doch bald ist wieder andere Musik zu hören.

Während die einen nochmals den Text durchgehen, genießen die anderen eine Theaterwurst. Ein kleines Süßigkeiten- und Knabberlager in der Kabine wird rege genutzt. Bela und Kilian, die fünf- und neunjährigen Söhne von Sarah Flad kommen nochmals aus dem Zuschauerraum, um ihre Mama als schicke Geschäftsfrau zu betrachten.

Halber Haushalt steht auf der Bühne

Interessanterweise spielt aber nicht nur ihre Mama mit, auch ihr Opa Bernhard Bosch und „Getti“ Florian Bosch gehören zum Schauspielerensemble. Einige gehen ein letztes Mal zur Bühne, wo der große rote Vorhang noch geschlossen ist und schauen zum x-ten Mal nach, ob alle Requisiten am richtigen Platz liegen oder hängen. „Wir bringen für die Bühnendekoration teilweise den halben Haushalt mit“, sagt Elke Schuler lachend.

Der Countdown läuft. Dreimal spuckt jeder jedem symbolisch über die Schulter, ein Ritual, dass ihnen für die nächsten drei Stunden Glück bringen soll. Dann kommen alle im Kreis zusammen, ein Schnäpslein, ein Trinkspruch, jetzt geht’s los.

Lächeln über gelungene Gags

Während die einen agieren, stehen oder sitzen die anderen hinter der Bühne oder müssen ihre „Kostüme“ wechseln. Eifrig wird der Text mitgelesen und auf den Einsatz gewartet. Auch wenn ein Witz durch die 20 Probetermine längst bekannt ist, huscht den Wartenden jedes Mal ein Lächeln übers Gesicht wenn der Gag beim Publikum ankommt, gelacht wird und es Applaus gibt.

Nach einer knappen Stunde ist der erste Akt vorbei. In den Pausen wird analysiert: Sätze seien durcheinander gebracht und an falscher Stelle eingesetzt worden, Benjamin Martin ärgert sich darüber, dass er einen Witz über die Nachbargemeinde Egesheim, den er extra dem Originaltext hinzugefügt hat, vergessen hatte.

Souffleuse ist zufrieden

Die langjährige Souffleuse Ursula Wohlfahrt ist dennoch zufrieden. „Nur ein paar Hänger und verpasste Einsätze, da konnte ich weiterhelfen.“ Für sie und Schauspieler Hubert Wittmer bedeuten die Pausen Stress, denn es geht schnellst möglichst in den Saal, um bei den Musikkameraden mitzuspielen, welche die Pausen musikalisch umrahmen. Währenddessen kommen Flads Söhne hereingestürmt und sind begeistert.

Sie fanden vor allem die Ohrfeige, die ihr Getti bekam, sehr witzig...

Auch ohne Mikrofone gut hörbar

Regisseur und Schauspieler Johannes Huber ist stolz auf seine Truppe. „Sie haben beachtet, was wir geprobt haben. Wie man sich bewegt und laut und deutlich ins Publikum spricht. Das ist sehr wichtig, da wir hier in Reichenbach ohne Mikrofone arbeiten. Der Applaus war da, das beflügelt uns, die Verbindung zum Publikum funktioniert. Die Performance ist dann besser, als wenn man verunsichert ist.“

Silvia Schätzle ist die „Dienstälteste“ unter den Akteurinnen. Vor fast 40 Jahren sollte die junge Frau ein Mal aushelfen. Daraus wurde eine jahrzehntelange Theaterliebe, der sie, auch wenn sie schon lange in Delkhofen wohnt, die Treue hält. „Besonders freut es mich, wenn ich Leute aus meinem Wohnort im Saal sehe.“

Der Freude schließt sich Elke Schuler an. „Meine Arbeitskollegen aus Balingen kommen extra mit ihren Familien zum Theater her.“

Hoodies aus Obernheim

Die fast 20 Jugendlichen vom Jugendraum Obernheim in ihren einheitlichen schwarzen Hoodies sind nicht zu übersehen. Sie kennen den in Obernheim wohnenden Regisseur Huber gut. Das sei hier jetzt nicht unbedingt die große Party aber es mache Spaß zuzusehen und sei einfach mal was anderes finden sie.

Am Ende gibt es begeisterten Applaus, nicht nur von den Zuschauern, die ganze Theaterfamilie hinter der Bühne klatscht und fällt sich erleichtert in die Arme. „Das ist der schönste Moment, wenn es vorbei ist und alles geklappt hat“, meint Steffi Marquart. Schulers Enkel Levin fängt sie hinter der Bühne ab. „Du warst super Oma“. In der Kabine wird noch gefeiert und anstatt Entspannungsmusik läuft nun „We are the Champignons“.

Am Freitag, 3., und Samstag, 4., November, gibt es jeweils um 20 Uhr. (Saalöffnung: 19 Uhr) weitere Aufführungen. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro, Karten können bei KSK und Volksbank Wehingen, sowie an der Abendkasse erworben werden.