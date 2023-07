Musikverein Reichenbach lädt zum Sommerfest ein

Ein Programm der Extraklasse bietet der Musikverein Reichenbach dieses Jahr wieder beim traditionellen Sommerfest von Freitag, 28. Juli, bis Montag, 31. Juli. Das Festwochenende beginnt am Freitag um 20 Uhr mit dem bekannten Kabarettisten Christoph Sonntag mit seinem Programm „Ein Tritt frei“ — ein wildes, buntes „Sonntags–Programm“ wie es noch nie da war.

Lebendig, schnell, zum Totlachen witzig, aktuell, musikalisch, fulminant, kurz: eine einzigartige Serie von kabarettistischen Tritten, die man sich nicht entgehen lassen sollte — so kündigt der Musikverein sein Event an. Karten gibt es im Vorverkauf unter Telefon 07583 / 4893 und 07583 / 91232 oder an der Abendkasse. Der idyllische Nachtflohmarkt in und um das Festzelt sowie die Gin–und Whiskey–Köstlichkeiten an der Cocktailbar laden am Samstagabend zum Trödeln, Feilschen, Einkaufen und Probieren ein. Wer einen Standplatz möchte, kann sich über die Homepage des Musikvereins Reichenbach anmelden.

Der Sommerfestsonntag beginnt um 10 Uhr mit einem vom Liederkranz Reichenbach & KlangReich(enbach) mitgestalteten Zeltgottesdienst. Um 11 Uhr startet die Oldtimer–Schlepper–Parade zum Festzelt, wo der Musikverein Ebenweiler zum Frühschoppen aufspielt. Für das leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Mittagstisch bestens gesorgt. Nachmittags locken leckere Kuchen und Torten, umrahmt von den Klängen der Jugendmusikkapelle Otterswang–Reichenbach–Renhardsweiler. Dieses Jahr findet zum vierten Mal der Hammellauf um 17.30 Uhr statt, zu dem Jung und Alt eingeladen sind. Noch einmal richtig rund geht es ab 18 Uhr mit dem Musikverein Attenweiler. Den Festausklang bei Haxen und Weißbier übernehmen am Montag, 31. Juli, ab 18 Uhr die Reichenbacher Musikanten sowie die Telefonband. Auf ein stimmungsvolles Fest mit vielen Besuchern freuen sich die Musikanten des Musikvereins Reichenbach.

Nähere Infos unter www.musikverein–reichenbach.info