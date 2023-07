Ingrid Walz in den Ruhestand verabschiedet

Nach 26 Jahren hat die Grundschule Reichenbach Rektorin Ingrid Walz feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Walz wollte anfangs keine große Feier und doch kam sie an vielen Worten des Dankes und Anerkennung nicht vorbei.

An der offiziellen Verabschiedung nahmen neben der Familie, dem Schulrat Stephan Wohlgemuth, dem Bürgermeister Hans Marquart und Bürgermeister a. D. und Ehrenbürger Josef Bär, auch die jetzigen und ehemaligen Lehrerkolleginnen und -kollegen, die Schulleiter aus der Umgebung, einzelne Gemeindemitglieder Reichenbachs sowie der Elternbeirat teil. Ein großes Lob ging an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4, die gemeinsam mit ihren Lehrerinnen das Programm mit musikalischen Beiträgen ausschmückten.

Schulrat Wohlgemuth resümierte über spannende und bewegende 26 Jahre Schuldienst und vergnügte im anschließenden Interview mit Frau Walz die geladenen Gäste. Darin berichtete Walz über ihre Studien– und die spätere Schulzeit: Sie hat in Schwäbisch Gmünd die Fächer Englisch und Sport studiert. Zuerst unterrichtete sie an der Schlossbergschule in Wehingen. Danach kam Sie durch den damaligen Rektor der Grundschule Reichenbach, Richard Moosbrucker, an ihre Traumschule, wo sie bis zuletzt stets motiviert und voller Engagement unterrichtete und die Schule leitete.

Ingrid Walz setzte sich sehr für die Grundschule ein, ihre Arbeit war stets konstruktiv und zielführend. Im Hinblick auf die Digitalisierung stattete sie die Schule technisch sehr gut aus und ermöglichte sowohl ihren Kolleginnen als auch den Schülern einen neuen modernen Zugang zum Lernen. In allen Dankesreden wurde die motivierende, engagierte und wertschätzende Art von Ingrid Walz sowie die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit hervorgehoben.

So geht auch für Ingrid Walz eine Ära zu Ende. Nun geht es sehr bald in den wohlverdienten Ruhestand, wo sie viel Zeit mit ihrer Familie sowie mit Reisen, Lesen, Stricken und Nähen verbringen möchte.