Die Orgel in Reichenbach, 1892 erbaut, ein historisch wertvolles und erhaltenswertes Instrument, ist in die Jahre gekommen. Die Mechanik ist ausgeleiert und verbraucht, gelegentliche Tonausfälle sind die Folge. Immer wieder hörbare Heuler und laute Windgeräusche kommen daher, dass die Ventile nicht mehr sauber schließen. Außerdem wurden im ersten Weltkrieg minderwertige Ersatzpfeifen eingebaut, diese gilt es durch Zinnpfeifen zu ersetzen. In der Orgel ist erheblicher Schimmelbefall vorhanden. Das ist nicht gut für die Orgel und ein gesundheitliches Risiko für den Organisten, heißt es in einer Pressemeldung des Liederkranz Reichenbach-Sattenbeuen.

Die Renovation dieser Orgel möchte der Liederkranz Reichenbach-Sattenbeuren mit seinen drei Chören, dem Gemischten Chor, dem Chor Klangreich(enbach) und dem Kinderchor Die singenden Piepmätze mit einer Spende unterstützen. Naheliegend war es, die ganzen Einnahmen des Vorweihnachtlichen Kirchenkonzerts der Seelsorgeeinheit Bad Schussenried zukommen zu lassen. Die Kirche war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Einnahmen durch Spenden entsprechend hoch. 720 Euro konnte der Vorstand des Liederkranzes, Norbert Mast, Pfarrer Nicki Schaepen überreichen.

Erwähnenswert sind die Auftritte, die der Liederkranz an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten mit Orgelbegleitung bestreitet. Janina Gnand, die Organistin von Reichenbach, ist fest verbunden mit den Chören. Sie begleitet jeden Auftritt, der angefragt wird, an „ihrer“ Orgel. Sie ist selbst aktiv dabei, Spenden zu generieren und hat das Kinderorgelkonzert „Die Kirschin Elfriede“ sowie die musikalische Andacht am 1. Advent mit dem Chor Chorazon bestritten. Das Orgelkonzert „Orgel meets Rock, Pop & Filmmusik“ im Mai sei hier noch erwähnt. Eine gute Gelegenheit mit einer Spende die unbedingt erforderliche, aber auch sehr teure Orgelrenovation voran zu bringen. Ein großer Teil der Kosten muss durch Spenden bestritten werden.