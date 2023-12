Eine Kohlendioxidvergiftung tritt auf, wenn eine übermäßige Menge Kohlendioxid (CO2) in der Atemluft eingeatmet wird, was zu einer Anreicherung dieses Gases im Körper führt. Dies kann durch unzureichende Belüftung, etwa in geschlossenen Räumen oder bei undichten Heizsystemen, verursacht werden. Hohe CO2-Konzentrationen können den Sauerstoffaustausch in den Lungen beeinträchtigen und zu Atemnot, Schwindel, Kopfschmerzen und in schweren Fällen zu Bewusstseinsverlust führen.



Im Notfall sollte sofort frische Luft zugeführt und medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.



Erstellt mit KI