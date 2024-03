Doppelkonzert mit Vater-Tochter-Power am Taktstock

Der Musikverein Reichenbach veranstaltet am Samstag, 23. März, 19.30 Uhr, zusammen mit dem Musikverein Bavendorf ein Doppelkonzert im Kurzentrum Bad Buchau. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Eröffnet wird der Konzertabend von den Gästen aus Bavendorf mit ihrer Dirigentin Johanna Gnann und dem Marsch „Hoch Heidecksburg“, gefolgt von dem Konzertwerk „Imagasy“. Anschließend folgt die gefühlvolle und facettenreiche Ballade „The Story“ und ein Sologesang von Anja Baier. Mit „Two Worlds“, bekannt aus dem Musical Tarzan, verabschieden sich die Gäste und Johanna Gnann übergibt den Taktstock an ihren Vater Theo Gnann.

Den zweiten Konzertteil beginnen die Musiker aus Reichenbach mit der „Festive Overture“. Solist Lorenz Blaser will mit dem darauffolgenden Tubakonzert „Tuba Concerto Español“ zeigen, dass die Tuba agil und nicht nur Begleitinstrument sein kann. Mit dem Stück „The Hounds of Spring“, das in musikalischer Form das zauberhafte Bild der jungen Liebe im Frühling darstellen soll und „Omens of Love“ kommt der Konzertabend zum Ende.