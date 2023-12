Im Rahmen des Geschichtsunterrichtes der Klasse 9a wurde in den letzten fünf Wochen projektartiger Unterricht durchgeführt. Anhand der Thematik „Rassismus in der Geschichte und Gegenwart“ ergaben sich folgende vier Themen, welche im Anschluss auf Stellwänden im Foyer ausgestellt wurden: Was ist Rassismus, Rassismus während der Kolonialzeit, Rassismus während des Nationalsozialismus, Rassismus in der Gegenwart am Beispiel von BLM (Black lives matter).

Während der Durchführung des Projektes recherchierten die Gruppen selbstständig Informationen zu ihrem Thema und gestalteten im Anschluss innerhalb von Gruppen Stellwände, welche die gesamte Schülerschaft mit ihren interaktiven Nutzungsmöglichkeiten, wie aufklappbare Bilder, Botschaften zum Mitnehmen, Tipps gegen Rassismus, QR-Codes zum Scannen und Weiterlesen, dazu animieren und motivieren sollen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unter dem Motto „GMS Aldingen - Gemeinsam gegen Rassismus“ darf sich außerdem jede und jeder Einzelne freiwillig mit einer persönlichen Unterschrift auf einer der Stellwände verewigen, um als Teil der GMS Aldingen ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.