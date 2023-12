Publikum genießt Klangfülle und gibt Standing Ovations

Bei der Begrüßung war sich Vorstand Joachim Aicher noch nicht ganz sicher, ob mit der Durchführung des ersten Stuhlkonzertes des MV Mahlstetten alles klappen würde. Dass dies der Fall sein würde, war schnell klar.

Schon die Jugendkapelle Böttingen-Mahlstetten unter der Leitung von Manuel Morales begeisterte das Publikum. Die Stücke wurden von den Jugendlichen mit viel Begeisterung, Liebe und Schwung vorgetragen. Ohne eine Zugabe durften sie die Bühne nicht verlassen.

Der erste Programmteil der Aktiven unter der Leitung von Peter Nikol wurde mit der Overtüre „Ross Roy“ von Jacob de Haan eröffnet. „Man in the Ice“ beschrieb eindrucksvoll den Weg von Ötzi über die Alpen, bis er bei einem Kampf ums Leben kam und dann tausende Jahre später zufällig entdeckt wurde. Rockig wurde es bei der Homage an Tina Turner. Tobias Schweizer stellte sein Können mit der Trompete in „Satchmo“, einem Tribute an Louis Armstrong, unter Beweis. Auch Joachim Aicher mit der Klarinette und Jürgen Sauter und seine Posaune waren hier mit von der Partie.

Nach der Pause wurde es voll auf der Bühne. Zusammen mit dem Projektchor der Kirchenchöre Mahlstetten und Deilingen-Delkhofen bestritten über 60 Sänger und Sängerinnen gemeinsam mit dem Musikverein den zweiten Teil des Konzertes. Mit „Conquest of Paradise“, dem Inbegriff monumentaler, ergreifender Musik, machten die Musiker*innen dem Publikum Freude auf mehr. Der Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ bescherte den Gästen Gänsehautmomente. In dem spektakulären Medley „A Concert Celebration“ von Andrew Lloyd Webber begeisterte der Chor mit den beliebtesten Songs aus seinen weltberühmten Musicals.

„Dona Nobis Pacem“ - Gib uns Frieden. In diesem Kanon bringt der Komponist Thomas Dost seine freie Fantasie mit seiner zeitlos aktuellen Botschaft zum Ausdruck. Mit dem Stück „Die Winterrose“ von Kurt Gäbele, das das Wunder der heiligen Nacht symbolisiert, wurde aufgezeigt, dass die „frohe Botschaft“ die Menschen zum Nachdenken bringen soll, aber auch Mut macht, diese zu Weihnachten neu zu entdecken. In diesem Sinne beendete Peter Nikol mit eindringlichen Worten das Programm und verzichtete auf eine Zugabe.

Mit anhaltendem Beifall dankte das Publikum für diesen wundervollen Abend. Joachim Aicher bedankte sich bei allen Akteuren, in erster Linie bei den Dirigenten Peter Nikol und Frederike Weber vom Kirchenchor, die in aufwendiger Probenarbeit die Stücke eingeübt haben. Es hat sich gelohnt.