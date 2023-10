PROTUT-Synergie Treff im „Quartier der Zukunft“

Einen ungewöhnlichen Veranstaltungsort erlebten die rund 140 Besucher des 38. PROTUT Synergie Treffs: Auf der Baustelle des Drei-Kronen-Hofs in Tuttlingen präsentierten sich die Gastgeber.

PROTUT-Vorstandsmitglied Holger Huber dankte für die Einladung der Wohnbau in diese „besondere Location“ im Rohbau-Stadium. „Das hier im Drei Kronen-Hof sind keine gewöhnlichen Bauten, die sind etwas ganz Besonderes“, nahm Wohnbau-Geschäftsführer Horst Riess gerne den Ball auf. Immerhin trage die Tuttlinger Wohnbau maßgeblich zur Stadtgestaltung bei mit über 1850 Wohnungen und großen Projekten: „Ohne die Tuttlinger Wohnbau gäbe es die Légère-Hotels nicht. Sie sind ein Riesengewinn für Tuttlingen und die umliegende Gastronomie“, sagte der Wirtschaftsfördere der Stadt Tuttlingen, Martin Wycisk.

Auch im Drei-Kronen-Hof möchte die Tuttlinger Wohnbau Gastronomie ansiedeln. Rita Hilzinger als Verantwortliche für die Gewerbeflächenentwicklung ist bereits in konkreten Verhandlungen mit verschiedenen Partnern. Neben den 563 Quadratmetern im Erdgeschoss ist auch das Obergeschoss ideal dafür: Mit Dachterrasse und einer Art „Roof-Top-Bar“. Die konnten die Gäste beim anschließenden Rundgang durch Haus Eins auch bewundern.

In den beiden Nachbargebäuden sind nur im Erdgeschoss Dienstleistung und Handel vorgesehen, darüber befinden sich auf sechs Stockwerken 70 Wohnungen ‐ allesamt individuell und sehr verdichtet gebaut, „keine Geschossbauten“, wie Riess betonte. Der Verkauf laufe gut, aber: „Es ging schon einmal schneller,“ verwies der Wohnbau-Chef auf die aktuelle Entwicklung am Bau. Trotzdem: „Ich bin nicht unzufrieden“, sagte er und versprach: „Das ist das Quartier der Zukunft.“

Joachim Kugler, General Manager der Fibona GmbH in Wiesbaden stellte im Anschluss die Légère Hotel Group mit ihren derzeit acht Hotels in Deutschland und Luxemburg vor, zwei davon mit über 200 Zimmern in Tuttlingen. Neben dem Légère Hotel, seit 2013 in Tuttlingen und als Vier-Sterne-Hotel ausgelegt, bietet das Légère Express, seit 2016 komfortable Zimmer im günstigeren Preissegment.

Die nächsten Veranstaltungen: 14. November: Wissenswerkstatt, Dezember: Adventstreff in der Innenstadt, 12. Januar 2024: Neujahrsempfang mit dem Paralympics Sieger, Weltmeister und Europameister Niko-Kappel.