PROTUT fördert effizientes Zeitmanagement

Die Wissenswerkstatt von PROTUT lud kürzlich zu einer informativen Veranstaltung unter dem Motto „Zeitmanagement ‐ effizienterer Umgang mit E-Mails“ ein.

Die Veranstaltung begann mit der Begrüßung durch Ressortleiter Dominik Schmidt, der die Gäste am Mittwochabend willkommen hieß. Im Anschluss übergab er das Wort an Andreas Müller, Experte für Feel-Good Management. Dieser führte die Teilnehmer auf unterhaltsame Weise in die Welt der effizienten E-Mail-Nutzung ein.

Ein Schlüsselkonzept ist die Unterscheidung zwischen nützlichen und störenden E-Mails. Um den Arbeitstag ohne Ablenkung zu starten, empfahl er, E-Mails erst nach ein bis zwei Stunden zu öffnen und vorher kreative Aufgaben zu erledigen. Des Weiteren betonte er die Vorteile, E-Mails in Unterordnern zu sortieren, die dann an bestimmten Wochentagen systematisch bearbeitet werden.

Andreas Müller fasste seine goldenen Regeln für effizientes E-Mail-Management zusammen:

1. Das Postfach ausmisten ‐ 2. Regeln erstellen und mit dem Kalender verknüpfen ‐ 3. Mails in das Aufgabenmanagement übertragen ‐ 4. Das Postfach erst nach zwei Stunden öffnen.

In der abschließenden Diskussionsrunde wurde deutlich, dass nicht alle Teilnehmer die vorgeschlagenen Maßnahmen in gleicher Weise umsetzen können, insbesondere die Branchen mit dringenden Kundenanfragen oder Liefererwartungen stehen vor besonderen Herausforderungen. Hier empfiehlt Müller genau zu prüfen, ob es wirklich so dringende Mails gibt, die keine zwei Stunden warten können.

Zum Abschluss der Veranstaltung teilte Andreas Müller einen hilfreichen Tipp, wie man nach anstrengenden Aufgaben schnell neue Energie tanken kann. Jeder Teilnehmer erhielt Jonglierbälle und wurde ermutigt, mit ihnen zu jonglieren.

Zum Abschluss bedankte sich D. Schmidt bei Andreas Müller für die wertvollen Einblicke in effizientes Zeitmanagement. Er überreichte ihm ein kleines Dankeschön im Namen von PROTUT.

Alle Teilnehmer wurden eingeladen, sich beim Get-together bei Häppchen und Getränken auszutauschen. Dies bot den Teilnehmern die Gelegenheit, sich weiter über das Thema auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Die angenehme Atmosphäre rundete den informativen und unterhaltsamen Abend ab.

Die Wissenswerkstatt von PROTUT lädt bereits jetzt interessierte Mitglieder des Ressorts GDH ein, sich auf den nächsten Infoabend am 24. Oktober zu freuen.