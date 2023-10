Projektchor Fridingen probt fürs 14. Konzert

Der Projektchor des Gesangverein Liederkranz Fridingen probt seit Juni intensiv für sein bevorstehendes Konzert am Sonntag, 19. November. Mehr als die Hälfte der 40 Sängerinnen und Sänger gehören dieses Jahr zum festen Bestandteil, des bestehenden Chors, einige kommen auch aus umliegenden Gemeinden.

Immer montags, und auch an mehreren Samstagen heißt es, Noten zusammenpacken und zur Singstunde gehen. Unter der erfahrenen Leitung von Dirigent Edgar Blaas, wird am Sonntag 19. November um 18 Uhr wieder, ein buntes Konzertprogramm geboten.

Mit dem Motto „ Spot an! Film ab!“ finden die Songs in verschiedensten Sprachen den Weg in die Herzen des Publikums. Unterstützt wird der Chor von einer dreiköpfigen Band, mit Edgar Blaas am Klavier. Bereits am Samstag 21. Oktober hatte der Chor das Vergnügen, das Konzert der (WO) MEN VOICES in Wehingen, mit ein paar Songs zu bereichern. Dieser Chor wird als Gastchor auch das Konzert in Fridingen mitgestalten.