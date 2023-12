Projektchor Aldingen lässt den Winter erklingen

Mit festlichem Orgelklang, schwungvollem Klavier und der Harmonie von fast vierzig gemeinsam erklingenden Stimmen eröffnete der Projektchor Aldingen auch in diesem Jahr seine Jahreskonzerte mit dem Motto „Winterklänge.“ Unter der musikalischen Leitung von Monika Kohler und begleitet von Hansjörg Haller (Orgel) und Thomas Förster (Piano) bot der Chor am 2. und 3. Dezember ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm. Untermalt von lyrischen Wortbeiträgen, sowie Moderationen von Toralf Maier und der Vereinsvorsitzenden Margita Öfinger konnten die Gäste das adventliche Ambiente der evangelischen Kirche in Aldingen genießen und dabei bekannte Popsongs wie „Hey Brother,“ „Dance Monkey“ und „Photograph“, winterliche Klassiker wie „Leise rieselt der Schnee“, und „Die stillste Zeit“ sowie weihnachtlich stimmende Lieder wie „Merry Christmas“ und „The Colours of Christmas“ in neuen Arrangements kennenlernen. Bei loderndem Schwedenfeuer und warmem Glühwein lud der Verein am Samstagabend zum gemütlichen Verweilen ein, während der frische Schneefall die Kirche und das Konzert zum Abschluss am Sonntag in winterlichem Sonnenschein erstrahlen ließ. Dank des Wintereinbruchs und der einzigartigen Atmosphäre hätte das Motto „Winterklänge“ nicht besser gewählt sein können und bot den Zuhörern und Zuhörerinnen des Projektchors Aldingen einen beschwingten und besinnlichen Auftakt in den diesjährigen Advent.

