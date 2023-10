Probenwochenende der Musikkapelle Nendingen

Am vergangenen Freitagmittag fuhren wir zum diesjährigen Probenwochenende an den Feldberg. In der Jugendherberge „Feldberg“ wurden wir sehr nett Willkommen geheißen.

Nach dem Abendessen starteten wir auch sogleich mit der ersten Probe und ließen den Abend gemütlich ausklingen. Nach dem Frühstück ging es auch schon wieder weiter mit der nächsten Probe. Zwischen Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Abendessen nutzten wir fast jede Gelegenheit und probten ebenfalls fleißig. Nach der letzten Samstagsprobe saßen wir beim bunten Abend, mit vorbereiteten Programmpunkten, beisammen und genossen den Abend mit Spiel und Gesang.

Nochmals gut gestärkt vom Frühstück ging es am Sonntag auch schon an die letzte Probe für dieses Wochenende. Noch vor dem Mittagessen traten wir dann die Heimreise an und blicken auf ein sehr schönes, lustiges und erfolgreiches Wochenende zurück.

Nach diesem gelungenen Wochenende laden wir Sie alle schon heute zu unserem diesjähriges Herbstkonzert am 18. November in der Nendinger Donauhalle ein.