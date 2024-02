Ampeln an Galgen - keine Bagatelle, findet der Aldinger Rüdiger Schreiber. Er hat Bürgermeister Ralf Fahrländer auf eine Stelle in Aixheim aufmerksam gemacht, wo so ein Teil seit Jahresbeginn stehe. „Dieser Galgen könnte gleich mehrere Straftatbestände erfüllen: Bedrohung (§ 241 SGB), Öffentliche Aufforderung zu einer Straftat (§ 111 StGB) oder Volksverhetzung (§ 130 StGB).“, gibt Schreiber zu bedenken.

Auch das eigenständige Aufstellen von Verkehrsschildern sei eine Ordnungswidrigkeit. Außerdem hätten Galgen in einer Demokratie im öffentlichen Diskurs nichts zu suchen - auch nicht als „Symbol“.

In Demokratien wird gewählt, nicht aufgehängt

„Zum Glück können wir Regierungen abwählen, mit denen wir unzufrieden sind, und müssen keine Galgen bauen. Wenn wir als Demokraten zulassen, dass Todesdrohungen - und nichts anderes ist ein Galgen - zum normalen politischen Umgang gehören, vergiftet das die Stimmung in unserer Gesellschaft und öffnet Hass und Hetze Tür und Tor. Davon profitieren am Ende nur die Extremisten. Und ich empfinde es als eine Schande, wenn so etwas in unserer Gemeinde so lange geduldet wird.“

Auch bei Böttingen stehen beziehungsweise standen zwei Galgen seit Jahresbeginn. Bürgermeister Benedikt Buggle aus Böttingen wurde ebenfalls darauf aufmerksam gemacht von einem Tuttlinger - Paul Roder -, dass Richtung Gosheim und Richtung Dürbheim Galgen aufgestellt worden seien.

Fahrländer handelt sofort

Der Bauhof habe versichert, dass diese nicht auf Böttinger Gemarkung stünden, so Buggle auf unsere Anfrage. Auch er findet, wie Bürgermeister Ralf Fahrländer, bei allem Verständnis für die Landwirte, das Aufstellen eines Galgens für total unangemessen beziehungsweise überzogen.

Sofort nachdem Fahrländer von dem Galgen, der auf öffentlichem Grund stand, hörte, wurde dieser abgebaut.