Gut, dass es Menschen gibt, die den Krawall nicht einfach hinnehmen. Aber dass die Galgen noch stehen, ist auch kein gutes Zeichen. So „formlos“ wie sie aufgestellt wurden, könnten sie sicher auch wieder abgebaut werden.

Das allergrößte Interesse am Abbau dürften aber die Bauern selbst haben, deren Proteste legitim und nachvollziehbar sind. Völlig klar ist, dass die wenig sensibel kommunizierte (Teil-) Rücknahme der Bundessubventionen nur der letzte Tropfen eines lange angestaute Frustes primär auch über die Preisentwicklungen, diktiert durch ein paar wenige Konzerne, ist. Klar ist auch, dass der Wegfall von Flächen den Bauern die Existenz abschneidet. Flächenfraß: Seit vielen Jahren von gerade auch der Ampelpartei angeprangert, die zum Lieblings-Hassobjekt erkoren wurde. Wie viel Angst müssen diese Leute vor den Grünen haben!

Viele wertvolle Diskussionen sind von und mit den hiesigen Bauern geführt worden. Jeder sagt, dass die Probleme Jahrzehnte lang aufgehäuft wurden und eben nicht von der Ampel verursacht.

Mal ganz davon abgesehen, dass es einfach nicht angemessen ist, Landwirte als grobe Klötze zu kennzeichnen, denen für den politischen Diskurs nichts besseres einfällt als tumb-grobschlächtig mit Aufhängen zu drohen - eigentlich müssten sich die Landwirte selbst gegen diese ehrabschneidende Symbolik wehren.

Aber weil die Probleme teils jahrzehntealt sind, entlarven die Einpeitscher, Telegram-Poster, Ampelgalgenbauer, die teils Null Komma Null mit der Landwirtschaft zu tun haben, eines: Sie benutzen die Proteste für ihre ekelerregenden Umsturzphantasien. Und wenn die Bauernproteste durch sind, finden sie die nächste Sau, die sie durchs Dorf treiben. Pandemie und Landwirtschaft sind dann durch, mal sehen was als nächstes kommt: „Unsere Kinder“ vielleicht? „Öffentliche Sicherheit?“, „Die Fremden?“ Am Liebsten was mit großen lauten Motorfahrzeugen, das macht besonders Eindruck. Man darf gespannt sein.

Immerhin: Gegen Übelkeit hilft Fencheltee.