Prim A Chor hält Probensamstag ab

Für das anstehende Adventskonzert am Sonntag, 17. Dezember haben sich die Sänger des Prim A Chores Spaichingen zu einem Probensamstag getroffen. Im eigenen Probenraum wurde intensiv an den neuen Adventsliedern geprobt. Dirigentin Katalin Theologitis hat wieder sehr schöne, anspruchsvolle Lieder für das Konzert rausgesucht. Das Adventskonzert findet um 18 Uhr in der Kirche auf dem Dreifaltigkeitsberg statt. Wir laden Sie jetzt schon zu unserem Konzert ein. Der Eintritt ist frei. Spenden nehmen wir aber sehr gerne entgegen. Foto: Rudolf Irion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.