Preisträgerkonzert in der Klangzeit

Das Himeros-Quartett spielt am Mittwoch, 10. Januar 2024, in der ehemaligen Kapelle des Gesundheitszentrums Spaichingen im Rahmen der „Klangzeit“ Streichquartette von Ludwig van Beethoven, Claude Debussy und Anton von Webern.

Das Quartett gewann im Oktober 2023 den Iris-Marquardt-Preis - den Kammermusikwettbewerb der Hochschule für Musik Trossingen. Es setzt sich zusammen aus den Geigern Robert Lokhov und Sebastian Gwilt, dem Bratschisten Janko Welt und der Cellistin Leyre Barrós.

Die drei jungen Musiker und die Musikerin studieren an renommierten Musikhochschulen, Robert Lokhov und Sebastian Gwilt und Leyre Barrós in Trossingen, Janko Welt in Mannheim. Sie besuchen regelmäßig Meisterkurse und alle spielen auch regelmäßig in verschiedenen Orchestern, unter anderem in der jungen norddeutschen Philharmonie, in Spira Mirabilis und als Stimmführer im Folkwang Kammerorchester. Gemeinsam bereiten sie sich derzeit auf den deutschlandweiten Felix Mendelssohn-Bartholdy Hochschulwettbewerb vor, der kurz nach dem Konzert stattfindet.

Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden zur Deckung der Kosten gebeten.