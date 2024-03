Preisbinokel des FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen

In der Organisation von Christoph Schatz hat der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen ins Sportheim Worndorf zum 11. Preisbinokelturnier eingeladen. Mit 51 Binokel Spieler war das Turnier wie auch in den Vorjahren gut besucht. Wer das Kartenspiel liebt, der besucht in der Folge nacheinander die Turniere. So trifft sich der Kreis der Binokel Freunde immer wieder um in gemütlicher Runde einige Stunden zu verbringen. Für eine gute Bewirtung war gesorgt. Es wurden drei Runden in wechselnden Gruppenbesetzung um die Punkte gespielt. Den Turniersieg errang Abishek Alakh aus Schwandorf mit 8.500 Punkten. Auf den Plätzen folgten Dieter Breinlinger (Liptingen) 8.200 Punkte und Elmar Winter (Schwandorf) 8.100 Punkte. Für Abishek Alakh als Einsteiger gleich ein persönlicher Erfolg. Für die Plätze eins bis drei gab es bei der Siegerehrung Geldpreise, für die weiteren Teilnehmer Sachpreise.

