Prall gefüllte Kirche und begeistertes Publikum

Der Ökumenische Singkreis Neuhausen gab in der evangelischen Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck nach fünf Jahren wieder ein Chorkonzert. Gemäß dem Motto „und dass dir nie die Hoffnung fehlt“ hatte Chorleiter Jürgen Schuster wieder ein Repertoire aus fröhlichen und nachdenklichen Liedern herausgesucht, die alle das Thema „Hoffnung“ streiften. „Singen macht Spaß, Singen macht Mut“, begann der Chor seine Konzertreise. Singen, Freunde haben und Tanzen gehöre zusammen, sagte Heike Reutebuch, die mit Informationen zu den einzelnen Liedvorträgen die Lebensfreude zum Ausdruck brachte. Beim Song „Shallow“ wagten sich die Chormitglieder an die Filmmusik heran, bei der eine Liebesgeschichte unglücklich endete. Beim Song von Udo Jürgens „Liebe ohne Leiden“ forderte Chorleiter Jürgen Schuster das Publikum auf, den Refrain kräftig mitzusingen. Aus zahlreichen Kehlen sangen alle mit und das Kirchenschiff fing an zu beben. Die musikalische Reise ging weiter nach „Africa“, wo die Zuhörer dem sehnsüchtig erwarteten Regen lauschten. Bei „Chasing Cars“ wurde den Sängern eine kleine Pause gegönnt, während die Sängerinnen ein „Autorennen im Kopf“ veranstalteten. Beim nächsten Lied „In Christ alone“ hatten die Sängerinnen Pause. Mit dem Lied über Leben, Tod und Auferstehung gedachte der Chor an den kürzlich verstorbenen Mitsänger Herbert Schaz. Weitere Lieder wie „Wellerman“ oder „Nette Begegnung“ folgten. „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg war ganz dem Frieden gewidmet. Emma Hepfer sprach zwischen den Zeilen Passagen aus dem Grundgesetz und sprach von Hoffnung für den Frieden. Mit einem „Gute Laune-Medley“ schlugen die Sängerinnen und Sänger einen Bogen zu „Singen macht Spaß, Singen tut gut, singen macht munter und Singen macht Mut“.

Musikalisch begleitet wurde der Chor von Felix Bertsche (Schlagzeug), Felix Diehm (E-Gitarre), Bernhard Diesch (Klavier) und Christian Seeger (E-Bass).

Zum Abschluss sangen die Sängerinnen und Sänger dem rhythmischen Klatschen und frenetischen Beifallsstürmen der zahlreichen Konzertbesucher das „Halleluja“ (von Leonard Cohen) und den African Folksong „Siyahamba“.