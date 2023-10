Pilzlehrwanderung am Spaichinger Zundelberg

Es ist tatsächlich schon eine kleine Tradition: Auf ihrem Weg nach Inzigkofen zum Kurs „Pilze bestimmen für Fortgeschrittene“ machten die beiden Pilzsachverständigen (PSV) Helmut Sander aus Ulm und Heinz Frings aus Donaueschingen erneut Halt in Spaichingen, um bei einer Pilzlehrwanderung mit 27 Teilnehmenden rund um die Skihütte am Spaichinger Zundelberg Pilze zu sammeln und die Funde anschließend zu besprechen.

Um 11 Uhr schwärmten die Teilnehmenden der Pilzlehrwanderung in zwei Gruppen von der Skihütte in Richtung Sandbrünnele aus, um interessante Funde direkt am Ursprungsort und später mit allen gemeinsam an der Skihütte zu besprechen. Die Ernte war wider Erwarten trotz des heißen Sommers überraschend gut, und die Experten waren der Meinung, dass die diesjährige Vegetationsperiode erst am Anfang stehe.

Die beiden Gruppen fanden etwa 50 verschiedene Pilzarten. Das Highlight war der schwärzende Saftling, ein gelber Wiesenpilz, der nur noch selten zu finden ist und unter Naturschutz steht. Entdeckt man ihn, ist das auch ein Zeichen für einen gesunden und von Pestiziden und Düngungsmitteln unbelasteten Boden. Zu den besonderen Funden zählten auch Judasohren. Dabei handelt es sich um Pilze, die meist im Spätherbst oder Winter zu finden sind. Sie haben den Ruf, das Immunsystem zu stärken ‐ wobei auch die frische Luft und die Bewegung beim Sammeln eine Rolle spielen dürfte.

Ein weiterer interessanter und essbarer Fund aus der Gruppe der Kordinarien war der dunkelviolette Schleierling, der durch seine komplett violette Färbung auffällt. Bei der Verabschiedung der Referenten wurden alle, die sich für Themen rund um die Natur interessieren, eingeladen sich bei der BUND Ortsgruppe zu engagieren, die Dozenten machten bereits eine Zusage für das nächste Jahr.

Weiterführende Auskunft für Pilzinteressierte gibt es beim Verein für Pilzkunde Donau-Baar-Heuberg unter www.pilze-tuttlingen.de.