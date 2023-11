Pilger in der Ewigen Stadt

In den Herbstferien waren insgesamt 31 Personen aus der SE Konzenberg und aus dem Dekanat Tuttlingen-Spaichingen in der ewigen Stadt Rom auf Wallfahrt. Michael Pfeiffer und Pastoralreferent Alexander Krause boten diese Fahrt an.

Auf dem Hinweg wurde die erste Nacht in der Nähe von Pisa verbracht. In Pisa gab es eine äußerst interessante Führung durch die Stadt sowie ihre Geschichte und natürlich wurde der Piazza dei Miracoli (Platz der Wunder) mit der größten Taufkirche der Welt, dem Dom und dem weltberühmten schiefen (Glocken-)Turm genauestens inspiziert und fotografiert.

In Rom selbst waren die Wallfahrer in unmittelbarer Nähe zum Piazza della Repubblica und dem Bahnhof untergebracht. Diese Lage war idealer Ausgangspunkt für die einzelnen Tagestouren. Unter anderem wurden die vier Papstbasiliken, Villa d ´Este in Tivoli, die Vatikanischen Museen und die Caracalla-Thermen besichtigt.

Die Tage wurden immer wieder durch spirituelle Impulse und Gebete unterbrochen. Rom, mit seiner 2000-jährigen christlichen Geschichte, ist idealer Ort, um über den persönlichen Glauben ins Gespräch zu kommen und darüber nachzudenken. Spiritueller Höhepunkt dieser Reise war der Gottesdienst in der Domitilla-Katakombe.

Nach insgesamt sechs Gemeindefahrten, die erste fand 2017 statt, ist es für Michael Pfeiffer und Alexander Krause vorerst die letzte Busreise in die Ewige Stadt gewesen. „Es waren bisher unvergessliche Erlebnisse, vielleicht ergibt sich 2025 wieder eine Romwallfahrt.“ so Alexander Krause am Ende.