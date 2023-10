Pflege verschiedener Frauenschuh-Biotope

Als Naturschutzverband setzt sich der Schwäbische Albverein auch für den Erhalt der Landschaften, Biotopen und der Artenvielfalt ein. In den Tuttlinger Waldbiotopen Eselsgraben, Rennbühl und Gachenwinkel haben zur Erhaltung wertvoller und zum Teil seltener Orchideen und Pflanzen Pflegemaßnahmen angestanden.

Reich an seltener Flora, insbesondere an Orchideen wie zum Beispiel dem Frauenschuh, sind die vom Tuttlinger Albverein betreuten Waldbiotobe. Nach Absprache mit den zuständigen Gremien waren 18 ehrenamtliche Naturschutzwarte und Helfer drei Tage mit dem Schwerpunkt der Nachpflege in den Waldbiotopen tätig.

Das heißt, den Pflanzen Licht zu verschaffen, der Verbuschung entgegenzuwirken, Stockausschläge und Gehölzverjüngung sowie Altgras zu entfernen und aus der Fläche herauszuschaffen. Ein Verbleib auf der Fläche würde zusätzlich zum schon vorhandenen Stickstoffeintrag durch die Luft zu einer weiteren Düngung führen und dies ist wieder unerwünscht für die zu erhaltenden Pflanzen, die nur auf nährstoffarmen Böden gedeihen.

Die Pflegemaßnahme standen unter der Leitung von Walter Lang. Die Aktion wurde vom Donaumarkt durch Übernahme der Getränke für die Helfer unterstützt.