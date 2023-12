Pfadfinder unterstützen Stammesmitglied

Die Pfadfinder der DPSG Stamm Tutilo nutzen ihre Beteiligung am diesjährigen Adventstreff von ProTut um eine in Not geratene Familie finanziell zu unterstützen.

Lina ist 15 Jahre alt, Pfadfinderin, und leidet seit Frühjahr 2022 an ME/CFS. Sie kann mittlerweile nur noch im Bett liegen und hat weder die Kraft zu sprechen, noch zu essen.

Leider gibt es derzeit noch keine Therapie oder Medikamente um diese Krankheit zu heilen. Eine Immunadsorption, eine Form der Blutwäsche, kann Betroffenen helfen. Durch Spendengelder konnten bereits zwei Blutwäschen durchgeführt werden. Vor kurzem wurde die dritte Behandlungsserie in Form der Blutwäsche abgeschlossen.

Da die Krankheit noch unerforscht ist, hat Linas Familie ständig Kosten für Medikamente oder Hilfsmittel, welche die Krankenkasse nicht übernimmt.

Die Georgs- Pfadfinder sind am Freitag, 15. Dezember, von 11 Uhr bis 20 Uhr auf dem Tuttlinger Marktplatz vertreten. Mit Unterstützung der Johann-Peter- Hebel- Schule, welche Linas Schwester, die an Trisomie 21 erkrankt ist, besucht, wird allerlei selbst Gebackenes, Genähtes und Gebasteltes verkauft.

Die Einnahmen gehen komplett an Lina und ihre Familie.