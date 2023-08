Pfadfinder der DPSG Stamm Tutilo zelten im Donautal

Die Georgs Pfadfinder des Stammes Tutilo verbrachten ihr diesjähriges Sommerlager im Donautal nahe der Ortschaft Gutenstein. Nachdem gemeinschaftlich alle Zelte, die schwarzen „Kothen“, auf dem idyllisch gelegenen Zeltplatz an der Donau aufgebaut waren, wurde der Anreisetag mit lustigen Spielen und Liedern am Lagerfeuer abgerundet.

Am folgenden Tag gab es für alle Teilnehmer schon früh am morgen eine Überraschung. Eine Zeitmaschine hatte sie über Nacht ins Mittelalter katapultiert.

Nachdem alle entsprechend des Zeitalters eingekleidet waren, ging es auf zum „Markt der Möglichkeiten“. Hier konnten die Kinder an verschiedenen Stationen Münzen verdienen, diese aber auch ausgeben. Ziel war es, möglichst viele Münzen am Ende des Tages übrig zu behalten um damit die Zeitmaschine füttern zu können.

Leider klappte die Rückreise nicht, und so verbrachten alle noch einen Tag bei den alten Römern, um dort eine Olympiade mit Geschicklichkeitsspielen zu absolvieren.

Am Abend durften alle Teilnehmer in feierlichem Rahmen ihr Pfadfinder–Versprechen am Lagerfeuer ablegen. Auf diesen Moment hatten sich alle lange vorbereitet. Stolz nahm jeder sein Stufenabzeichen entgegen.

Gerade noch rechtzeitig zum Ende des Lagers schafften es die Pfadis aber in die Gegenwart zurückzureisen.

Ein tolles und erlebnisreiches Zeltlager ging leider viel zu schnell vorbei. Alle Teilnehmer und Leiter freuen sich jetzt schon auf das nächste gemeinsame Abenteuer.