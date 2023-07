Partystimmung in der IKG–Aula

Zwar ist die Renovierung der Gymnasien noch nicht abgeschlossen, aber das Publikum fand dennoch zahlreich den Weg durch die Bauzäune in die Aula zum traditionellen Schuljahresabschlusskonzert der Gymnasien. Das Kooperationsorchester der Gymnasien und der Musikschule unter der Leitung von Bernhard Diesch eröffnete das Konzert schwungvoll mit einem slawischen Tanz von Antonin Dvorak. In barocke Sphären entführten Linus Diesch und Dorothee Höppner mit ihrer virtuosen Darstellung des Doppelkonzerts für zwei Violinen in a–Moll von Antonio Vivaldi. Das Orchester und die Solisten waren ein gut eingespieltes Team, die Wechsel zwischen Tutti– und Solopassagen erfolgten präzise und differenziert.

Es schloss sich der Schulchor unter der Leitung von Stefanie Diesch an:

Im Auftreten wurde „Sing a Song“ gesungen, die Stimmung wurde aufgeheizt mit „Happy“. Gefühlvoll boten die Sängerinnen und Sänger „Look to the day“ von John Rutter dar, danach kam wieder Schwung auf mit „Viva la Vida“ und „Shut up and dance“. Ein rhythmischer Abschluss folgte mit „Everything“ und „Can’t stop the feeling“. Der Chor war wieder gut vorbereitet, es wurde auswendig und klangvoll gesungen, die Begleitband mit Andreas Reif am Flügel und Christian Seeger am E–Bass wurde von der schlagkräftigen Percussion–Truppe mit Florian Hermerschmidt und Mika Rempp unterstützt.

Elektrisierend trat die Big Band mit ihrem Leiter Tristan Kaltenbach auf und brachte mit drei Titeln Stimmung in den Saal: „What is hip?“ groovte lässig und berührend wurde der Song „Shallow“ aus dem Film „A Star is born“ gespielt. Einen feurigen Abschluss bot „Enter Sandmann“ von Metallica. Die Bläser musizierten tonschön und kraftvoll und harmonierten hervorragend mit E–Gitarren, Schlagzeug und Klavier.

Nach der Verleihung der Musikpreise läutete das Orchester das Ende des Konzertes mit dem Soundtrack zu „Mission Impossible“ ein, passend zum Kinostart der brandneuen Fortsetzung des Filmklassikers. Als rauschendes Finale musizierten Orchester und Chor zusammen „In Caelum Fero“ von Karl Jenkins.

Die gut funktionierende Technik hatte einen großen Anteil an dem abwechslungsreichen und anspruchsvollen Programm, welches die Ensembles in kurzer Zeit auf die Beine gestellt hatten: Max Stritzel, Kevin Setz, Jonathan Häcker, Simeon Egle und Oliver Eifeld sorgten für schöne Lichteffekte und den guten Ton.