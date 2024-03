Palmsonntagsgottesdienst mit Kindergarten St. Marien

Die Kinder des Kath. Kindergartens St. Marien Aldingen haben gemeinsam mit den Kommunionkindern in der katholischen Kirche St. Marien den Palmsonntag gefeiert. Hierzu gestaltete die Kinder eine abwechslungsreichen Gottesdienst . Nachdem die Kinder feierlich mit ihren Osterpalmen in die Kirche eingezogen waren, segnete Pater Sabu alle Palmsträuße. „Jesus zieht in Jerusalem ein“, sang die ganze Kirche. Die Erzieherinnen des Kindergartens erzählten die Geschichte der Jesu-Passion anhand von Bildern auf der großen Leinwand. Das Team des Kindergartens trug die Fürbitten der Gemeinde vor und die Kinder sangen gemeinsam das Vaterunser. Das Lied Der Frühling bringt uns Bunte Farben die mit bunten Tüchern dargestellt wurden, rundeten den Gottesdienst ab. Wir Danken allen, die zum gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben.

