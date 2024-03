Palmsonntagsgottesdienst in Irndorf

Die Kirchengemeinde feierte einen schönen feierlichen Palmsonntags-Gottesdienst am Sonntag, 24. März, in der St. Peter Kirche in Irndorf. Für die Gottesdienstbesucher wurden schön gebundene Palmzweige vor der Kirche bereitgelegt, wo in einer ersten Satio gebetet und die Palmen geweiht wurden.

Die Kirchengemeinde und die Kinder mit ihren wunderschönen Palmen zogen zusammen mit den Ministranten und Pfarrer Joseph in einer Prozession in die Kirche ein. Kinder und Jugendliche gestalteten den Gottesdienst mit und erzählten die Passionsgeschichte kindgerecht mit passenden Symbolen.