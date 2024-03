Palmsonntag in Fridingen

Zur Eröffnung der Karwoche fand am Palmsonntag am Katholischen Gemeindehaus eine Statio statt, bei der Pfarrer Gerwin Klose die Palmen der zahlreichen Gläubigen weihte und das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem verkündete. Der Kirchenchor unter Leitung von Nils Mayer umrahmte die Feier gesanglich.

Nach der Palmweihe zog eine von den Ministranten angeführte lange Prozession in die Kirche St. Martinus zum Gottesdienst, den die Erzieherinnen und Kinder des Kindergartens Sankt Elisabeth mitgestalteten und der Kirchenchor musikalisch begleitete.