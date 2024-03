Palmsonntag in Dürbheim am 24.03.2024

Am vergangen Sonntag wurde in Dürbheim Palmsonntag gefeiert. Um 8.45 Uhr trafen sich viele Mitchristen auf dem Pausenhof des Schulhauses wo die liebevoll gestalteten Palmzweige der Kinder gesegnet wurden. Im Anschluss ging es in einer Prozession direkt in die Kirche in dieser der Palmsonntags-Gottesdienst gehalten wurde. Bevor Pfarrer Tanneberger alle Mitchristen und die Palmzweige segnete haben die Kindergarten-Kinder am Altar das schöne Lied „Gott, dein guter Segen“ gesungen. Auf dem Bild sind die Dürbheimer Kommunionkinder mit Ihren Osterpalmen zu sehen.

