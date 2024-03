Palmsonntag in Balgheim am 24.03.2024

Um 10.15 Uhr trafen sich viele Mitchristen am aufwendig und liebevoll gestalteten Osterbrunnen wo dieser und alle Palmzweige vom Pastoralassistenten David Bedek gesegnet wurden. Im Anschluss ging es in einer kleinen Prozession direkt in die Kirche wo Gottesdienst gehalten wurde. Auf dem Bild sind die Erstkommunionkinder mit ihren tollen Osterpalmen vor dem prachtvoll geschmückten Osterbrunnen zu sehen. An dieser ein herzliches Dankeschön an die fleißigen Helfer*innen die dafür Sorge tragen, dass diese wunderschöne Tradition des Osterbrunnens immer noch Bestand hat.

