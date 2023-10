Orientierung für die Fachkräfte von morgen

Die Entscheidung, einen Beruf zu wählen, ist ebenso wichtig wie schwierig ‐ besonders wenn man noch zwei Jahre Schule vor sich hat. Dieser Entscheidung, zumindest einen Schritt näher zu kommen, war das Ziel des Besuchs der zehnten Klassen des Gymnasium Gosheim-Wehingen im Berufsinformationszentrums (BIZ) der Arbeitsagentur Rottweil.

Am 23. und 25. Oktober besuchten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern Kathia Schäfer und Felix Rieger das BIZ und wurden dort von Jan Buschmann in Empfang genommen. Buschmann stellte den Jugendlichen zunächst verschiedene berufliche Möglichkeiten vor, wobei Ausbildungsberufe genauso Berücksichtigung fanden wie Studienfächer. Dabei fühlte er den Jugendlichen schon einmal auf den Zahn und riet in einem Fall auch davon ab, allzu viel Hoffnung auf eine Fußballkarriere zu setzen. Anschließend waren die Schüler selbst gefragt.

In einem Kartenspiel, das an Schwarzer Peter erinnert, mussten sie Karten mit Berufen an Mitschüler weiterreichen, die für sie selbst nicht geeignet schienen. Ziel war es, am Ende nur noch Karten mit solchen Berufen auf der Hand zu haben, die für sie selbst in Frage kämen. Anschließend stellten die Schüler in Gruppen Berufe mit Hilfe selbst erstellter Plakate vor.

Im Rahmen der Berufsorientierung am Gymnasium (BOGY) wird in jeder Klassenstufe des GGW eine Veranstaltung durchgeführt. Die zehnten Klassen stehen dabei aber besonders im Fokus, denn zum Besuch des BIZ kommt vor Ostern noch ein einwöchiges Praktikum in einem Betrieb hinzu ‐ das sogenannte BOGY-Praktikum.