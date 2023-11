Olympische Winterspiele im Holderstöckle

An zwei Tagen in der letzten Novemberwoche konnten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule im Holderstöckle bei den Olympischen Winterspielen in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen. Mit viel Eifer und großer Begeisterung wurden die verschiedenen Stationen mehrfach durchlaufen. Ob Biathlon, Eishockey, Abfahrtslauf, Rodeln oder Snowboard fahren, jeder entdeckte schnell seine Lieblingsdisziplin.

Viel zu schnell verging die Zeit und die Kinder trugen mit Stolz die erhaltenen Medaillen und Urkunden nach Hause. Die zur Belohnung ausgeteilten Bodenseeäpfel wurden von den meisten Kindern direkt auf dem Weg zum Klassenzimmer verzehrt.

Die Durchführung dieser Veranstaltung wurde durch die Kooperation der hoveact GbR und der BKK B. Braun ermöglicht. Die Kooperation wurde bereits im letzten Schuljahr erfolgreich durchgeführt und alle freuen sich, dass das Projekt auch in diesem Schuljahr weiterhin stattfinden kann.