Offenes Seniorensingen in Rietheim-Weilheim

Seit einem Jahr bietet der Gesangverein nun schon im DRK-Raum in Rietheim das Seniorensingen an. Zuerst war die Zahl der Teilnehmer noch recht überschaubar. Inzwischen haben viele singfreudige ältere Mitbürger den monatlichen Termin fest in ihrem Kalender stehen.

Die Mischung aus Kaffee und Kuchen, gemütliches Beisammensein und in großer Runde alte Lieder singen, kommt sehr gut an. Beim letzten Treffen gab es für alle Anwesenden eine informative Abwechslung. Axel Bacher vom DRK Rietheim hat einen Vortrag gehalten, der extra auf die ältere Bevölkerungsgruppe abgestimmt war. Knapp 30 Personen haben das Angebot gerne angenommen und so war die Runde dieses Mal recht groß.

Was mache ich, wenn ich zu einem Unfall komme? Wie reagiere ich zuhause auf Notfälle und was gehört in den Medizinschrank? Wie halte ich mich im Alter fit und wo kann ich Unterstützung finden? Alle diese Themen und vieles mehr hat uns Axel Bacher sehr ausführlich dargestellt und war für jede Frage offen.

Danach gab es dann Kaffee und Kuchen und auch das Singen kam nicht zu kurz. Wir freuen uns schon auf den nächsten Termin am Mittwoch, 8. November, um 16 Uhr.