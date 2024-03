Ökumenischer Kinderbibeltag in Immendingen begeistert Kinder

Das Miteinander der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Immendingen hat ein weiteres erfreuliches Zeichen gesetzt! Am Samstag, den 09.03.24 fand bereits zum 2. Mal ein ökumenischer Kinderbibelerlebnistag statt. 24 Kinder erlebten einen tollen Nachmittag. Begonnen wurde mit einem Kennenlernspiel. „Einfach spitze, dass du da bist“, wurde danach lautstark von allen freudig gesungen. Im Anschluss stimmte Pfarrer Axel Maier mit der Handpuppe Carlos auf den Tag ein. Passend zum Thema „Vater unser“ warteten 3 interessante Mitmachstationen. Die Kinder durften in Gruppen ein Faltbuch über das Gebet Jesu anfertigen, ein Kirschkernkissen bedrucken, sowie auf einem spannenden Parkour selbst erfahren, wie schwer sich eine Last aufgrund begangener Fehler anfühlen kann. In der extra für den Tag aufgebauten Klagemauer wurden im Anschluss selbstgeschriebene Zettel mit Bitten in die Ritzen der Mauer gesteckt. Zur Stärkung warteten leckere Snacks und Getränke auf die Kinder. Beendet wurde der Tag mit einer Andacht in der Pfarrkirche St. Peter und Paul an der auch Eltern und Geschwister teilnahmen. Ein Tag voller Freude, der lange in Erinnerung bleiben wird!

